Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Cesarò, nell’ambito di un’attività finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, hanno un 48enne della provincia di Catania, presunto responsabile dei reati di deposito incontrollato di rifiuti speciali e non, in assenza dei prescritti titoli autorizzativi e cautele di legge.

I controlli

In particolare, a seguito dei controlli svolti a San Teodoro, i militari dell’Arma hanno accertato la presenza di una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto, realizzata su di un’area comunale di circa 70 mq, laddove erano stati accatastati, nel tempo, diversi materiali di risulta edilizia, ferrosi arrugginiti, vetro, plastica, materiale infiammabile ed altro ancora.

I Carabinieri hanno quindi individuato nel 48enne la persona utilizzatrice del terreno adibito a discarica abusiva, sequestrata in attesa di ulteriori disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

Il controllo per la tutela dell’ambiente è una delle priorità delle attività preventive e di contrasto poste in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, tenuto conto delle gravi conseguenze che gli illeciti nel settore possono provocare al territorio.

La discarica nel Siracusano

Una discarica di rifiuti è stata rinvenuta dentro gli spogliatoi del campo di calcio dell’impianto sportivo Pippo Di Natale, a ridosso del Parco archeologico di Siracusa.

La bonifica

Nelle prime ore del mattino, gli operatori della Tekra, l’azienda della nettezza urbana, si sono presentati per le operazioni di bonifica. Insieme a loro, l’assessore alla Polizia municipale ed allo Sport, Giuseppe Gibilisco, che al Di Natale ha iniziato la sua lunga carriera, culminata a Parigi nel 2003 con la medaglia d’oro nel salto con l’asta e poi, l’anno successivo, con il bronzo alle Olimpiadi di Atene.

“Spogliatoi usati come discarica”

“Abbiamo deciso – spiega l’assessore allo Sport, Gibilisco che ha filmato gli interventi – di compiere una pulizia straordinaria in questa parte del campo scuola, dove ci sono gli spogliatoi del campo di calcio. Sono stati trasformati in una discarica incontrollata, abbiamo trovato di tutto ma adesso rimetteremo tutto a posto”.

La comproprietà tra Comune ed ex Provincia

La struttura, prevalentemente dedicata all’atletica leggera, venne aperta nel 1964 grazie al contributo dell’ex arbitro nonché ex sindaco, Concetto Lo Bello, “padre” anche della Cittadella dello Sport.

E’ di proprietà dell’ex Provincia, l’attuale Libero consorzio, ente in totale dissesto, e del Comune di Siracusa che, però, ne ha la gestione.

Una gestione, comunque, complicata, spesso le condizioni non sono granché buone, impensabile ospitare grandi eventi legati all’atletica leggera, del resto se stamane è stata avviata l’opera di bonifica degli spogliatoi, trasformati in discarica e non da qualche settimana, appare evidente che la situazione non è certo delle migliori.

