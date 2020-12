Cominciato negli anni ’90, il consolidamento del popoloso quartiere Rubino a Fondachelli Fantina, nel Messinese, sembrava destinato a restare un’opera lasciata a metà. E d’altronde, i movimenti che interessano la collinetta sulla quale sorge non si sono mai arrestati così come lo stato d’apprensione per chi vi abita e ha fino a oggi atteso invano che si completino gli interventi di messa in sicurezza di un’area classificata R4, vale a dire ad alto rischio.

Un traguardo che adesso si intravede concretamente, grazie all’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. La Struttura commissariale diretta da Maurizio Croce ha, infatti, pubblicato la gara per affidare indagini e progettazione dei nuovi lavori.

Le offerte potranno essere presentate entro il prossimo due febbraio. Per eliminare definitivamente i pericoli che gravano sul quartiere Rubino, gli uffici di piazza Ignazio Florio hanno stanziato complessivamente un milione e 381 mila euro destinati alla realizzazione, oltre che delle strutture di contenimento, di una serie di opere di raccolta e canalizzazione delle acque piovane. L’obiettivo, infatti, è quello di scongiurare che le infiltrazioni nel sottosuolo possano continuare ad innescare fenomeni franosi e di erosione del terreno.