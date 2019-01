stamattina e nel primo pomeriggio

L’autostrada A18 torna ad essere teatro di incidenti stradali.

Questa mattina, tra Giarre ed Acireale, in direzione Catania, si è verificato uno scontro nel quale sarebbero rimaste coinvolte cinque autovetture. Al lavoro la Polizia Stradale di Giardini Naxos per ricostruire la dinamica dell’impatto; non sono note, al momento, le condizioni delle persone che si trovavano a bordo dei mezzi

Forti incolonnamenti sulla carreggiata dove si è verificato il sinistro.

Altro incidente stradale sulla A18 in direzione Messina fra gli svincoli di Taormina e Roccalumera all’altezza di Letojanni.

Nel primo pomeriggio infatti, una Opel azzurra ha finito la sua corsa contro il guard rail rimanendo incastrata, tanto che è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il guidatore dalla vettura. I sanitari del 118, intervenuti, hanno prontamente trasportato il ferito, che non sarebbe in pericolo di vita, all’ospedale San Vincenzo di Taormina.

Anche in questo caso, lunghe code sul tratto di strada coinvolto ma non è stato necessario chiudere l’autostrada.