Duello a colpi di bottiglie rotte in piazza, arrestato 44enne per tentato omicidio

Vincenzo Vittorini di

22/09/2020

E’ stato un vero e proprio duello quello avvenuto nella notte a Messina in piazza del Popolo. Ad avere la peggio è stato un italiano di 48 anni, ricoverato al Policlinico della città peloritana in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Ad accoltellarlo sarebbe stato un tunisino di 44 anni, M.Z. le sue iniziali, per il quale è scattato il fermo come indiziato di tentato omicidio. Le condizioni del ferito sono considerate critiche dal personale sanitario che si riserva la prognosi ma comunque si dice ottimista. Ad indagare i carabinieri della compagnia Messina Centro e del Nucleo Radiomobile che ritengonpo di aver già ricostruito le fasi salienti dell’accaduto. Le testimonianze raccolte raccontano di una lite scoppiata fra l’italiano e l’extracomunitario intorno alla mezzanotte all’interno di un locale che affaccia sulla piazza, sotto i portici di piazza del Popolo. La lite sarebbe stata sedata ma sarebbe tornata ad esplodere fuori dal locale quando i contendenti si sarebbero affrontati per strada. Qui i due avrebbero ricominciato a litigare. Durante le concitate fasi di spintoni e urla, il tunisino avrebbe rotto una bottiglia appena presa dal chiosco al centro della piazzae l’avrebbe trasformata in un’arma usandola contro il 48enne. Ferito il 48eenne sarebbe fuggito per cercare aiuto. Avrebbe raggiunto la sua auto e con quella si sarebbe allontananto diretto in ospedale ma poco dopo si sarebbe fermato all’arrivare dell’ambulanza chiamata da qualcuno dei presenti che avrebbero assistito all’intera vicenda. Il ferito, comunque, sis arebbe difeso e a sua volta avrebbe colpito il tunisino non si sa ancora se a mani nude o se anch’egli abbia utilizzato un’arma improvvisata. Fatto sta che da referto risulta lievemente ferito e ricoverato in stato di fermo0 in ospedale Secondo la ricostruzione dei carabinieri i due contenendti si conoscono e si incontranos pesso la sera nella zona dove è poi avvenuta la lite e l’accoltellamento. A dar vita allos contro sarebbero stati motivi banali aggravati, probabilmente, dal fatto che entrambi sembra avessero bevuto

