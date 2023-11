“Sono stati due giorni straordinari, oltre duemila presenze a Taormina e la grande gioia del popolo azzurro da tutta Italia che si è riunito qui in Sicilia. Grazie al segretario Antonio Tajani per aver voluto che “Etna23” assumesse carattere nazionale e per aver chiuso la nostra convention con un emozionante discorso, di grande prospettiva per il nostro movimento”. A parlare è il commissario azzurro per la provincia di Catania nonché assessore regionale all’economia Marco falcone, organizzatore dell’evento di Forza Italia, la convention dell’orgoglio azzurro.

Forza Italia architrave politico nazionale

“Forza Italia deve ora diventare l’architrave del sistema politico italiano, il suo centro di gravità permanente all’insegna dei valori popolari e liberali in cui crediamo da sempre C’è grande spazio per il nostro messaggio politico, la nostra cultura del buongoverno ben rappresentata in questi giorni nei panel che si sono susseguiti. Possiamo davvero tornare al 20 per cento, come indicato dal nostro leader Tajani. Silvio Berlusconi ci guarda da lassù ed è orgoglioso di noi” ha aggiunto l’assessore all’Economia della Regione Siciliana Marco Falcone, promotore del”Il Meeting del Buongoverno”.

L’evento di Forza Italia ha portato a Taormina l’intera classe dirigente nazionale del partito azzurro, dirigenti e militanti del partito.

Caruso “Manifestazione straordinaria affollata”

“Una manifestazione straordinariamente affollata e partecipata, che ancora una volta mostra come Forza Italia sia in Sicilia un partito di governo ampiamente radicato nel territorio e nelle comunità” ha detto Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia.

“Centinaia di amministratori, parlamentari nazionali e regionali, attivisti di tutte le età stanno insieme confrontandosi, scambiamo idee e proposte per il governo dell’Italia e dell’Europa. Dalle politiche per il rilancio delle imprese agli interventi infrastrutturali, dal ruolo attivo dei giovani nella politica e nelle istituzioni, alla Giustizia e al ruolo italiano in Europa e nel Mediterraneo, oggi tanti hanno contribuito a delineare il futuro del nostro paese e del nostro ruolo come forza di governo moderata e centrale nel panorama politico italiano”.

Grande prova

Per Caruso, si tratta di “una grande prova di partecipazione e democrazia che proseguirà domani e che vedrà negli interventi del Presidente Schifani e del Segretario Tajani il momento conclusivo che, non solo simbolicamente, legherà l’esperienza di buongoverno della Sicilia con le prospettive italiane ed europee”.

