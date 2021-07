E' accusato di stalking

Domenico Cecere, 48 anni, procuratore di calcio ed ex portiere del Messina in Serie B si trova in carcere per una doppia evasione dai domiciliari dove era ristretto per stalking. Lo scrive oggi la Gazzetta del Sud.

Uno degli “eroi” della promozione

Mimmo Cecere, casertano di origine ma residente a Messina, è una vecchia gloria della squadra giallorossa, uno degli “eroi” della promozione in serie B dopo i play-off col Catania.

Divieto di avvicinamento

In un primo tempo Cecere aveva avuto notificato un divieto di avvicinamento alla vittima che lo accusò di stalking. A quanto pare però, dopo una serie di violazioni la misura sarebbe stata aggravata, con la decisione di mandarlo agli arresti domiciliari nell’abitazione di un conoscente.

Due evasioni dai domiciliari

Dalla abitazione del conoscente, Cecere sarebbe evaso per due volte, secondo i magistrati. Dopo la seconda volta è stata decisa non più la detenzione in casa di un conoscente, ma direttamente in carcere. Ai primi di luglio, è stato condotto nella casa circondariale di Gazzi dove attualmente è ristretto.

Messinese d’adozione

Ormai da anni era divenuto a tutti gli effetti un messinese. Si era stabilito da tempo nella città dello Stretto ed aveva avviato una attività economica. L’ex portiere, oggi anche procuratore di alcuni calciatori affermati, adesso quindi si trova in carcere.

La carriera dell’ex portiere del Messina

Domenico Cecere, nato a Caserta nel 1972, è cresciuto nel Napoli dove si è anche guadagnato il ruolo di terzo portiere nella stagione 1991/92.

Dopo diverse esperienze al Palermo, Nola, Turris e Bisceglie, arriva al Messina e indossa anche le maglie di Pescara, Avellino, Cavese, Gela, Potenza. Nell’estate del 2009 rimane in Sicilia andando ad indossare la maglia del Siracusa, con la quale conquista la vittoria in Lega Pro Seconda Divisione nella stagione 2009-2010.

L’8 gennaio del 2011 viene tesserato dal Messina in serie D. Il 21 dicembre 2011 decide di ritirarsi, giocando l’ultima partita contro il Cittanova Interpiana. Pochi giorni dopo decide di restare fino a fine stagione anche con il ruolo di preparatore dei portieri, convinto dalla dirigenza.