E’ scontro a distanza fra il presidente della regione Renato Schifani e il Ministro della protezione civile e suo predecessore Nello Musumeci. ad agitare la polemica è la decisione della rai di mettere in onda, a settembre, la fiction girata sull’Isola di Stromboli le cui riprese causarono un disastroso incendio

La fiction della discordia fa litigare il Presidente della Regione Renato Schifani e il suo predecessore e Ministro della Protezione civile nello Musumeci. Succede anchde questo all’ombra del vulcano Stromboli e non si tratta dello stato di allerta per la sua eruzione ma della fiction che la rai ha deciso di mandare in onda in dispregio alla polemica con gli abitanti dell’isola danneggiata da un incendio causato proprio dalle riprese.

Schifani a muso duro con la Rai

“Per Stromboli, oltre al danno, pure la beffa. Non solo la società di produzione non ha ancora provveduto al risarcimento dopo il procurato incendio sul set di due anni fa, ma adesso la Rai ha pensato bene di programmare la messa in onda della fiction per il prossimo settembre, nonostante il parere negativo unanime degli abitanti dell’isola che hanno già visto l’anteprima. Una produzione che non ha assolutamente la valenza di promozione turistica e che appare controproducente e inopportuna, anche per come è concepita la trama, in un periodo di allerta rossa e di stato di mobilitazione dichiarato dal governo nazionale, in cui abitanti e albergatori sono già duramente provati dall’emergenza continua”.

Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, prendendo posizione sulla programmazione nei prossimi palinsesti autunnali della fiction sulla Protezione civile “Sempre al tuo fianco”, ambientata nell’isola delle Eolie.

Le parole di Schifani

“Piuttosto che dare ristoro – prosegue Schifani – si aggiunge ulteriore nocumento. E ciò è intollerabile. Domani scriverò all’amministratore delegato della Rai e alla Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi per chiedere ufficialmente di sospendere la programmata messa in onda, sollecitando anche il rispetto dell’impegni assunti per adeguate misure compensative a favore dell’isola”.

La decisione della Rai

La Rai ha annunciato che trasmetterà la fiction su Stromboli che causò incendio e danni nonostante la contrarietà di sindaco e isolani. “Sempre al tuo fianco”, così si intitola la docufiction sulla protezione civile compare nei palinsesti presentati dai dirigenti di Mamma Rai per la prossima stagione autunnale: la messa in onda è prevista a partire dal 15 settembre. Protagonista è Ambra Angiolini, nel cast anche Andrea Bosca, Fortunato Cerlino e Peppino Mazzotta. In un incontro con i dirigenti, isolani e sindaco di Lipari Riccardo Gullo, si era deciso di congelare la fiction in attesa della definizione dell’inchiesta che porta avanti la procura della Repubblica di Barcellona e che vede indagate sei persone per disastro ambientale.

Musumeci, invece, plaude

Ma la dichiarazione del Ministro Musumeci è di segno opposto ed è chiara la distanza con Schifani: “Esprimo vivo apprezzamento alla direzione Rai – ha scritto l’ex presidente – per avere deciso di inserire nel suo palinsesto autunnale la fiction dedicata alla funzione della Protezione civile in Italia. Si tratta di una serie televisiva di alto valore educativo e formativo, che promuove un approccio nuovo e responsabile alla cultura del rischio, di cui proprio oggi si avverte tanto bisogno. Al tempo stesso sorprendono alcune disarmanti posizioni di dissenso – anche istituzionali – assunte nelle ultime ore, animate da pregiudizi o da interessi di categoria che mal si conciliano con una doverosa politica di prevenzione del rischio. Cosa c’entra il contenzioso tra un privato e una comunità locale, contenzioso già affidato alla magistratura civile (che dovrà giustamente valutare l’entità del danno procurato da un incidente), con la autonoma decisione programmatoria dell’azienda pubblica di Stato? Vorrei non si facesse facile confusione tra interessi pubblici e pur legittimi interessi privati”.

Un altro fronte di scontro, dunque, dopo che altri se ne erano registrati ad esempio sulle misure di ristoro per gli incendi dello scorso luglio, inizialmente negati alla Sicilia e ai siciliani.

