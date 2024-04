“Abbiamo vissuto un grande dramma come servizio pubblico. Con gli stromboliani e tutti i siciliani dobbiamo trovare una via d’uscita a quello che è stato un grande problema. La via d’uscita secondo me è una: vediamo come è fatta, secondo me molto bella, e capiamo se piace agli stromboliani e se potranno vederla tutti gli italiani”. Lo ha detto Maria Pia Ammirati, direttore di Rai Fiction, a Siracusa per gli Stati generali del cinema, in merito alla fiction su Stromboli che causò un incendio con milioni di euro di danni.

L’anteprima di Stromboli e le parole del direttore Rai

“Ci sarà un’anteprima a Stromboli. Poi decideranno loro. Io rispetto le decisioni, anche se non siamo d’accordo. La Sicilia è talmente bella che secondo me vale la pena. Loro hanno subito una grande ferita e quindi è giusto che ci raccontiamo tra noi le possibilità che la Rai ha di chiedere scusa, cosa che ha già fatto, e capiremo come superare quel momento al di là delle indagini della magistratura”, ha conluso.Nel maggio 2022, durante le riprese della fiction sulla Protezione civile, a Stromboli si scatenò un incendio che distrusse la vegetazione.

Undici indagati per quell’incendio

Ci sono undici indagati nel procedimento penale aperto dalla Procura dI Barcellona Pozzo di Gotto per l’incendio dello scorso 25 maggio a Stromboli sul set della fiction sulla Protezione civile e per la possibile connessione con l’erosione provocata dal nubifragio del 12 agosto che ha messo in ginocchio l’isola delle Eolie.

Il provvedimento è stato firmato dal sostituto procuratore, Carlo Brai. Fra gli indagati ci sono i rappresentanti delle società “11 Marzo” e “Best Sfx”Roberto Ricci, Matteo Levi ed Elio Terribili; i vigili del fuoco Alessandro Romeo, Carmelo Siracusa, Antonino Lo Faro, Giuseppe Marra, Simona Pognant (dirigente romana); l’ex sindaco Marco Giorgianni, il dirigente Mirko Ficarra e l’attuale primo cittadino, Riccardo Gullo.