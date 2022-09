Il pilota Filippo Indovina e il direttore di Himeralive Laura Cianciolo al VII Tindari Rally

29/09/2022

Un pilota ed una giornalista. L’esperienza e l’entusiasmo. Il driver Filippo Indovina e la giornalista Laura Cianciolo, direttore di Himeralive.it, saranno ai nastri di partenza del Tindari Rally che questo fine settimana, sabato 1 e domenica 2 ottobre, celebrerà la sua settima edizione e che è inserita nel calendario del campionato siciliano.

Laura Cianciolo leggerà le note all’esperto pilota termitano. Per lei un esordio assoluto come navigatore. Il duo termitano correrà su una Peugeot 208 Rally 4, classe R4c col supporto della scuderia Ro Racing.

Raccontare i rally in prima persona

Il progetto di Himeralive.it vuole raccontare il mondo in prima persona, ovvero da chi sta dentro l’abitacolo per trasferire tutte le emozioni che si vivono durante un rally.

Ci sarà un racconto video-fotografico che vedrà protagonisti i paesaggi marini e montani del Messinese.

Fondamentale l’apporto degli sponsor: Doctor Energy Point di Davide Bellavia, Bellaville Solution della famiglia Bellaville, Punto Sikuro di Antonio Inguaggiato.

BlogSicilia nel progetto

BlogSicilia, il giornale dei siciliani, ha creduto nel progetto editoriale. Sul sito sarà pubblicato lo speciale Tindari Rally e sarà possibile conoscere i risultati della gara in tempo reale, così come su Himeralive.it.

Cianciolo “Pronti per questa entusiasmante avventura”

A presentare l’iniziativa è proprio Laura Cianciolo, direttore di Himeralive.it che per l’occasione indosserà tutta e farà da navigatrice ad Indovina.

“Siamo pronti per questa nuova entusiasmante avventura – ha sottolineato – un progetto nato per caso questa estate che si è andato consolidando di giorno in giorno. Da allora non ci siamo mai fermati. Mi sono impegnata con allenamenti anche al di fuori della norma per chi come me non è mai salito su un’auto da corsa. L’obiettivo sarà raccontare le emozioni e le sensazioni di chi vive le gare”.

Indovina “Proposta mi ha davvero entusiasmato”

“Non era in programma la mia partecipazione al Rally di Tindari – ha spiegato il pilota di Termini Imerese Filippo Indovina – la proposta della redazione di HImeralive mi ha davvero entusiasmato. È un gruppo giovane, professionale che ha voglia di raccontare il mondo del rally all’interno dell’abitacolo. Un mondo nuovo per loro, che ti travolge, ti carica, l’adrenalina allo stary prende il sopravvento, emozioni uniche. Ringrazio il direttore di Himeralive, Laura Cianciolo, e l’editore Salvatore Rizzico per avermi scelto, ne sono onorato. Adesso puntiamo ad arrivare al traguardo senza troppe pretese, se non quella di fare una buona gara e divertirci. In questi giorni Laura (Cianciolo, ndr) che farà da navigatrice si è preparata con attenzione, concentrazione e precisione. La sua prima volta e per questo staremo attenti a non sbagliare”.

La settima edizione del Tindari Rally

Il Tindari Rally è giunto alla sua settima edizione e continua nella sua crescita che negli anni ha visto la gara evento organizzata dalla Cst Sport arricchirsi anche del Tindari Rally Historic. Entrambe le competizioni sono valide per il campionato Siciliano, la serie promossa e seguita con interesse dalla delegazione Aci Sport Sicilia.

Altro fiore all’occhiello dell’edizione 2022 sarà la presenza dei volontari dell’iniziativa la “Mela di Aism”, sensibilizzazione e raccolta fondi in favore della ricerca ed a supporto di chi è affetto da quella subdola malattia che è sclerosi multipla La sezione locale sarà presente alla partenza ed all’arrivo del Tindari Rally.

Gli equipaggi si cimenteranno sulle leggendarie strade sulle quali si articola la gara che avrà partenza ed arrivo sul lungomare di Patti, con prove speciali che toccheranno i territori di Gioiosa Marea e Montalbano Elicona, spingendosi nell’affascinante entroterra, che si alterna con i panorami a sfondo azzurro mare.

Nel 2021 la vittoria fu per il giovane palermitano Marco Pollara navigato dal pavese Daniele Mangiarotti su Skoda Fabia, davanti a Totò Riolo e Maurizio Marin su Volkswagen Poli GTI ed ai nisseni Salvatore Lo Cascio e Michele castelli anche loro su Skoda Fabia, su un podio tutto con i colori Cst Sport. Tra le storiche il successo andò ai madoniti Pierluigi Fullone ed Alessandro Failla su BMW M3 di 4° raggruppamento.