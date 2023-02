Arrestato nel Messinese un 39enne con precedenti

L’infallibile fiuto del cane poliziotto ha permesso di scovare l’ennesima “tana” dello spacciatore di droga nel Messinese. E’ stato Kent a trovare tra cassetti e scarpiere un bel po’ di stupefacente. A conferma dei sospetti su un pregiudicato che oltretutto aveva dei precedenti proprio nell’ambito dello spaccio di droga e che è stato incastrato dal cane Kent.

La rete dei controlli

L’arresto è maturato nell’ambito di servizi mirati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti messi in atto dalla questura di Messina. A finire nella rete dei controlli un 39enne messinese, pluripregiudicato e con precedenti specifici. E’ accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I riscontri con la perquisizione

I riscontri sono arrivati con la perquisizione in casa dell’uomo che si trova nell’area di Santa Lucia Sopra Contesse. Ad eseguirla i poliziotti di volanti e squadra mobile con l’ausilio della squadra cinofili della questura di Reggio Calabria. È stato proprio il fiuto del cane poliziotto Kent a permettere agli agenti di rinvenire hashish e marijuana. Il presunto pusher nascondeva la roba in una scarpiera all’interno di due contenitori in vetro.

Altra droga nel comodino

Altra droga dello stesso tipo è stata invece trovata sul comodino accanto del letto del pregiudicato. Sequestrati in totale 57 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e altri 22,61 grammi di hashish. A finire sotto sequestro anche la somma di 1.830 euro che gli agenti hanno ritenuto il possibile incasso dall’attività di spaccio. La polizia ha quindi proceduto all’arresto e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono arrivati i domiciliari, misura confermata anche all’esito del giudizio per direttissima.

Un altro chilo di droga

I cani anti droga restano un punto fermo della questura di Messina nella lotta allo spaccio. Nel dicembre scorso un’altra importante operazione è stata portata avanti. Trovato in un’abitazione un chilo di droga. Un uomo di 36 anni a Messina in manette. La polizia ha intensificato i controlli nei confronti di soggetti potenzialmente pericolosi e conosciuti negli ambienti criminali.