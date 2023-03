Raffiche di ponente a 50 km orari

Nelle Eolie, sferzate dal vento di ponente che nel pomeriggio ha raggiunto i 50 chilometri orari, per trasferire al Policlinico di Messina una donna, alla quale è stata riscontrata al pronto soccorso di Lipari una sindrome coronarica acuta, è dovuto intervenire un elicottero dell’Aeronautica militare, alzatosi in volo da Trapani.

Il mezzo è stato allertato dalla prefettura di Messina in quanto gli elicotteri del 118 non possono raggiungere l’arcipelago a causa delle forti raffiche che non ne consentirebbero né il sorvolo né l’atterraggio nell’elipista attigua all’ospedale.

Ad ottobre, turista cardiopatico soccorso alla Rocca di Cefalù

Un episodio che ricorda quanto avvenuto nelle Eolie si è verificato ad ottobre 2022 in provincia di Palermo. Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e il IV Reparto Volo della Polizia di Stato è entrato in azione alla Rocca di Cefalù, in provincia di Palermo, per un turista canadese colto da malore.

L’allarme è scattato poco prima delle 12 quando un uomo, T.S., 49 anni, in escursione con un gruppo di connazionali, ha accusato un malore mentre percorreva il sentiero nei pressi del castello. Trattandosi di un soggetto cardiopatico si è temuto un principio d’infarto ed è stato lanciato l’allarme al Numero Unico di Emergenza 112.

Vista la delicatezza della situazione e la difficoltà di spostare l’uomo a spalla sulla barella attraverso sentieri impervi e con forte pendenza, la centrale del 118 ha chiesto l’intervento del Soccorso Alpino che ha attivato la Polizia di Stato con la quale vige un consolidato rapporto di collaborazione. Dall’aeroporto di Boccadifalco è decollato un elicottero AW139 del IV Reparto Volo della Polizia di Stato con due tecnici di elisoccorso del SASS che in pochi minuti sono stati sbarcati sul posto.

Il turista canadese è stato recuperato a bordo con il verricello per essere sbarcato subito dopo nella vicina piazzola dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118 con un medico rianimatore. Presenti anche i carabinieri della locale stazione. L’uomo è stato quindi trasferito all’ospedale Giglio di Cefalù.