Un imponente masso si è staccato da un costone roccioso lungo la strada di Bagnamare a Lipari, colpendo una Fiat 500 in transito. La giovane conducente del veicolo, un’isolana, è stata trasportata in ospedale per accertamenti, a seguito di una contusione e un forte stato di shock.

Intervento delle autorità e messa in sicurezza

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti Carabinieri, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale per effettuare i primi rilievi. Il traffico è attualmente limitato ad una sola carreggiata. L’imprenditore Tindaro Fonti, con l’ausilio di una ruspa, si occuperà della rimozione del masso. È probabile la chiusura totale della strada per consentire la messa in sicurezza del costone roccioso

Nubifragio nel Messinese, il sindaco di Milazzo chiude le scuole

A seguito di un violento nubifragio che ha colpito Milazzo durante la notte, il sindaco Pippo Midili ha disposto la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata odierna. L’ordinanza di chiusura è in fase di pubblicazione. L’evento meteorologico, più intenso del previsto, ha superato le aspettative dell’allerta gialla emessa dalla Protezione Civile.

Attivazione del Centro Operativo Comunale (COC)

Il sindaco Midili ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare gli interventi di emergenza e gestire la situazione. Il COC monitora costantemente l’evolversi del maltempo, fornisce assistenza alla popolazione, gestisce le emergenze e coordina le operazioni di Protezione Civile, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e altre forze operative. L’obiettivo principale è garantire la sicurezza dei cittadini.

Criticità e interventi sul territorio

Un monitoraggio costante del territorio è in corso con il supporto di vigili urbani, operai, giardinieri e tecnici comunali. Interventi sono in atto nelle zone più colpite, tra cui Ciantro, San Paolino, via Rio Rosso, via Acqueviole, San Marco e Bastione. Gli operai stanno lavorando per ripristinare i tombini saltati, anche nel centro cittadino. Si raccomanda di evitare via San Paolino, già allagata, e l’uscita dell’Asse Viario nella stessa corrispondenza. Il sindaco Midili ha invitato i cittadini alla massima prudenza, raccomandando di uscire di casa solo per necessità improrogabili. Ha inoltre sollecitato la segnalazione di eventuali emergenze o criticità al COC, che resterà operativo per tutto il tempo necessario. Il primo cittadino ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel garantire la sicurezza di tutti i cittadini.