In gara i lavori per il consolidamento di contrada Fornace a Limina, nel Messinese. I movimenti franosi che nel corso degli anni si sono sviluppati lungo la strada comunale che intercetta la Sp 12, nella zona situata a monte dell’abitato, hanno provocato insidiose crepe e avvallamenti sull’asfalto, mettendo a rischio l’incolumità dei residenti e creando disagi al traffico veicolare.

I lavori

Per proteggere l’arteria, molto trafficata poiché porta al cimitero cittadino oltre che al vicino paese di Roccafiorita, sarà adesso necessario realizzare opere di contenimento e di regimentazione delle acque piovane per eliminare nuove infiltrazioni dagli effetti destabilizzanti. Il budget messo a disposizione dagli uffici del Commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, diretti da Maurizio Croce, è di 612 mila euro. Le offerte potranno essere presentate fino al prossimo 4 marzo.

L’obiettivo

“Il nostro obiettivo – sottolinea il governatore Renato Schifani, a capo della struttura commissariale – è quello di garantire la sicurezza dei cittadini siciliani. Spesso ci troviamo di fronte a situazioni che si trascinano da anni per mancanza di risorse, a volte insufficienti persino per redigere i progetti. In questo senso, la Regione Siciliana si conferma sempre più punto di riferimento per gli enti locali dell’Isola, ai quali continuiamo giornalmente a offrire sostegno sia tecnico che finanziario”.

La zona in cui si interverrà, una volta espletato il bando, è classificata con il codice R4 per la sua alta vulnerabilità sotto il profilo geomorfologico. Dopo che saranno realizzati i muri di sostegno, le palificate e la condotta idrica, potrà essere totalmente rifatto il manto stradale e la carreggiata che in alcuni punti si è sensibilmente ristretta e verrà riportata alle sue originarie dimensioni.

La frana nel Palermitano

Frana una parte del costone nei pressi dello svincolo dell’autostrada di Terrasini, nel Palermitano. A venir giù un consistente ammasso di terra e zolle che ha anche inclinato un palo dell’elettricità in zona. Anas e vigili del fuoco subito al lavoro sin dall’alba per provare a capire quali contromisure dover adottare. C’è il rischio che in parte possa essere interdetta la carreggiata in direzione Trapani dell’autostrada, poco prima dello svincolo di Terrasini.

Cosa è accaduto

Ad avere ceduto in pratica il muro di contenimento che serviva proprio a contenere questo costone di terra. si trova in via della Senia all’incrocio con contrada Bagliuso, in territorio di competenza dell’Anas. Evidentemente le piogge di questi giorni, che sono proseguite per 72 ore, hanno dato il colpo di grazia a questo muro che non godeva in partenza di ottima salute. L’acqua e le varie infiltrazioni hanno fatto collassare il muro che evidentemente non ha più avuto la forza di contenere il peso della terra.

