Il maltempo di questi giorni ha causato lo smottamento

Frana una parte del costone nei pressi dello svincolo dell’autostrada di Terrasini, nel Palermitano. A venir giù un consistente ammasso di terra e zolle che ha anche inclinato un palo dell’elettricità in zona. Anas e vigili del fuoco subito al lavoro sin dall’alba per provare a capire quali contromisure dover adottare. C’è il rischio che in parte possa essere interdetta la carreggiata in direzione Trapani dell’autostrada, poco prima dello svincolo di Terrasini.

Cosa è accaduto

Ad avere ceduto in pratica il muro di contenimento che serviva proprio a contenere questo costone di terra. si trova in via della Senia all’incrocio con contrada Bagliuso, in territorio di competenza dell’Anas. Evidentemente le piogge di questi giorni, che sono proseguite per 72 ore, hanno dato il colpo di grazia a questo muro che non godeva in partenza di ottima salute. L’acqua e le varie infiltrazioni hanno fatto collassare il muro che evidentemente non ha più avuto la forza di contenere il peso della terra.

Prime contromisure

In mattinata stessa adottate le primissime contromisure per questa frana vicino l’autostrada. Ad essere stati conficcati dei paletti metallici a fare da “sostegno” al costone. Ci troviamo a circa 2 chilometri dallo svincolo autostradale in linea d’aria. Questo ovviamente non può bastare per garantire la piena sicurezza. Ecco perché saranno necessari dei lavori più strutturali. Intanto l’Anas, confrontandosi con i vigili del fuoco, ha stabilito di restringere la carreggiata autostradale nella sola corsia di sorpasso per un tratto di circa 200 metri. Non ci sarebbe pericolo incombente per le poche abitazioni che insistono in zona, quindi non vi sarà alcuno sgombero.

Frana simile nelle vicinanze

Una simile frana si verificò nella notte tra il 27 e il 28 novembre del 2021 nelle vicinanze. Accade per l’esattezza allo svincolo di Cinisi. Una casa venne travolta e si parlò davvero di tragedia sfiorata. In quell’occasione un grosso masso si è staccato dal costone roccioso di monte Pecoraro a Cinisi ed è finito davanti a una villetta che si trova in via Casimiro Abbate, una lunga arteria che costeggia l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Dopo la prima ricognizione furono sgomberate due villette interessate dalla caduta del grosso masso.

