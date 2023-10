L'assassino si è costituito e ha parlato di rancori personali

Secondo i carabinieri ci sarebbero rancori personali alla base dell’omicidio dell’ex poliziotto avvenuto ieri pomeriggio a Furci Siculo, sul litorale ionico del Messinese. L’uomo ucciso con colpi di fucile alla testa Giuseppe Catania, 63 anni, ex agente della squadra mobile di Messina, ora in pensione era conosciuto da tutti in paese. Gaetano Nucifora, 57 anni, è l’uomo che ieri intorno alle 19 lo avrebbe freddato sul lungomare del comune ionico pieno di gente. Era un amico della vittima e avrebbe utilizzato il fucile da caccia per colpirlo alla testa più volte. Ci sono però alcuni aspetti sui quali gli inquirenti vogliono sgombrare ogni dubbio, si ipotizza anche la presenza di un complice.

L’assassino si è costituito

Nucifora si è costituito ieri sera alla stazione dei carabinieri di Roccalumera. Operaio edile ed in precedenza commerciante con la vittima condivideva la passione per la caccia. Spesso andavano proprio a caccia assieme e le famiglie erano molto legate. Sembra che proprio sui rapporti sulle famiglie stiano indagando i militari dell’Arma per far luce sull’omicidio. Sul luogo del delitto ieri sera il sostituto procuratore di turno Roberta La Speme. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dal procuratore aggiunto di Messina Vito Di Giorgio.

Le modalità del delitto da chiarire

Da chiarire, però, le modalità del delitto. All’ex poliziotto è stato sparato da un’auto e le modalità avevano fatto pensare alla presenza di almeno due killer. Ad essersi costituito, però, è un solo uomo che, peraltro, ha ammesso di aver usato un fucile. Un’arma ritenuta difficilmente compatibile con la guida dell’autovettura dalla quale sono stati esplosi i colpi. Dettagli non secondari che servono a comprendere se esista o meno un complice nell’organizzazione e nell’esecuzione dell’omicidio e dunque sulla direzione che devono prendere le indagini dopo la confessione del commerciante. Necessario, infine, confermare il movente del delitto in base al racconto del reo confesso e all’incrocio con le testimonianze che si stanno raccogliendo.

