Un isolano di 59 anni anni è stato trovato morto in casa, a Lipari, dove viveva da solo in località Cugne. A dare l’allarme è stato un familiare che all’alba ha notato la luce accesa nell’abitazione. Informati i carabinieri, dopo le prime indagini il fascicolo è stato inviato alla procura di Barcellona Pozzo di Gotto. Il pm di turno ha disposto l’autopsia.

Il giallo nell’isola

È giallo dunque nella più grande delle isole Eolie. Il mistero sul cadavere ritrovato ieri mattina, all’alba, ha scosso gli isolani. L’uomo 59enne sarebbe stato ritrovato morto nel terrazzo della sua abitazione ubicata nella zona di Cugna corte nella frazione di Pianoconte.

Si attende l’autopsia

A quanto pare, secondo le prime indiscrezioni, la vittima sarebbe un ex operaio del settore edile che in passato avrebbe anche giocato in alcune formazioni dilettanti di calcio. Ignote al momento le cause del decesso; si ipotizza un malore improvviso. L’autopsia disposta dal pm aiuterà a decifrare il mistero e chiarire le cause del decesso. La salma è stata trasferita al momento all’obitorio del cimitero di Lipari.

Pochi giorni fa un’altra vittima

Pochi giorni fa un’altra tragedia nell’isola di Lipari. Una autovettura è andata a schiantarsi contro un albero secolare in contrada Quattropani. Una donna di 26 anni è morta e altri quattro giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nel rettilineo di Castellaro. I feriti sono due uomini e due donne fra cui il conducente dell’auto. La vittima dell’incidente stradale è Desirèè Villani, di 26 anni. In gravi condizioni anche il conducente dell’auto, B.G., di 27 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 5,30 del mattino dello scorso 24 ottobre.

Le indagini sull’accaduto per risalire a tutte le fasi che hanno portato alla tragedia sono affidate ai Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti sulle cause dell’incidente; l’auto, una Renault Clio, è stata sequestrata e un fascicolo è stato inviato all’autorità giudiziaria di Barcellona pozzo di Gotto.

