Assicurati solo i servizi minimi

Sciopero dei marittimi in Sicilia

Disagi nei collegamenti con le isole minori

Sciopero dei trasporti in Sicilia, rischio “paralisi” per gli spostamenti dei passeggeri a partire dalle ore 00:01 di giovedì 11 alle ore 23:59 di venerdì 12 Novembre 2021. Probabili disagi con soppressioni di corse o della intera linea di collegamento per le isole minori per l’astensione dal lavoro del personale marittimo e amministrativo delle società di navigazione Liberty Lines aderenti esclusivamente al sindacato ORSA.

Assicurati solo i servizi minimi

La Liberty Lines assicurerà i servizi minimi degli aliscafi predisposti in linea con quanto previsto dalla Legge 146/1990, relativa alle prestazioni garantite nei servizi pubblici essenziali e pertanto verranno assicurate le corse in partenza nelle fasce orarie 06.00/08.30 e 12.00/14.00 sino al completamento dell’itinerario.

Diritto di sciopero

“Saranno garantiti i collegamenti – dichiarano dalla Liberty Lines – così come previsto dagli accordi con la Commissione ministeriale di garanzia dell’attuazione della Legge in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, per garantire un adeguato livello di contemperamento fra l’esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”.

Maltempo: venti da 30/40 Km orari

“Guardiamo con particolare attenzione, l’evoluzione delle condizioni meteomarine, che purtroppo in questi giorni stanno peggiorando rapidamente con venti da 30/40 Km orari che potrebbero annullare delle corse e di conseguenza essere motivo di sospensione dello sciopero, così come previsto dall’Art. 9 della delibera ministeriale”.

Domani allerta arancione

La Protezione civile regionale ha diffuso un aggiornamento delle previsioni di rischio metereologico e idrogeologico per oggi e domani. Permane in tutta la Sicilia una situazione di allerta elevata, con condizioni meteo avverse soprattutto nella giornata di domani allerta arancione), con “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali e ionici, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto dell’isola, con quantitativi cumulati moderati. Venti forti sud-orientali sui settori ionici e zone costiere tirreniche”.

Viene espressamente indicato “in caso di rovesci o temporali, di prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e nei luoghi frequentati dall’uomo, anche in prossimità dei corsi d’acqua”.