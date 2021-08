il salvataggio della Polizia e della Guardia Costiera a Ganzirri

Un rapido e tempestivo intervento di Polizia di Stato e Guardia Costiera ha permesso ieri, nel tardo pomeriggio, il soccorso di sei persone a bordo di un gommone in avaria in località Ganzirri, nella costa Messinese.

Salvataggio con l’acquascooter

Sul posto è intervenuta una pattuglia a bordo di acquascooter, impegnata nei servizi straordinari di controllo del territorio previsti nell’ambito della campagna “Estate in Sicurezza”, avviata per garantire a cittadini e turisti vacanze sicure.

Gommone in balìa del forte vento

Il gommone, in balìa del forte vento e di correnti insidiose, stava pericolosamente scarrocciando contro gli scogli quando i poliziotti lo hanno accostato e agganciato con cima e moschettone, assicurandolo alla motovedetta della Guardia Costiera. Il natante è stato quindi trainato presso il locale porto turistico.

Altri salvataggi nel Trapanese

Quindici diportisti sono stati messi in salvo dalla Guardia costiera di Trapani nello scorso weekend. Si trovavano tutti in difficoltà, a bordo di imbarcazioni alla deriva. Il caso più difficile, quello di un piccolo natante rimasto senza carburante, in balia delle onde, tra Favignana e Levanzo. Sulla barca di cinque metri e mezzo c’erano sei persone.

Un piccolo cabinato si era incagliato sul litorale nord di Trapani. Un catamarano, invece, a causa del forte vento si era rovesciato a circa un miglio dalla spiaggia di Alcamo Marina. Due le persone a bordo che erano finite in mare ed erano in balia delle onde.

Una barca affondata

Attimi di vera paura sabato pomeriggio nello specchio di mare antistante a Trapani, all’altezza dello storico sito di Torre di Ligny. Un natante da diporto ha sbagliato manovra andando a schiantarsi contro uno scoglio che affiorava dall’acqua. Un impatto che è stato molto violento, al punto che lo scafo del mezzo si è squarciato ed ha cominciato ad imbarcare acqua. A intervenire con immediatezza una motovedetta della Capitaneria di porto di Trapani che ha subito avvistato l’imbarcazione ed ha tratto in salvo i componenti dell’equipaggio.