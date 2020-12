“Siamo veramente dispiaciuti per l’assenza del Ponte sullo Stretto di Messina tra le opere previste dal Recovery Plan. Più volte abbiamo letto di impegni del governo nazionale ma purtroppo bisogna constatare che tutto ciò non è stato concretizzato in tal senso. Il ponte sullo stretto rappresenterebbe un importante opera perché porrebbe fine ad un isolamento della Sicilia sotto tanti punti di vista”.