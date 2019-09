Incontri rivolti ai ragazzi di tutte le età

Sta per arrivate l’open day di JM English che all’interno delle proprie scuole sparse per la Sicilia presenta la propria offerta formativa rivolta ai ragazzi di tutte le età.

Il primo “Welcome to JM English Party”, è in programma nella sede messinese in Strada San Giacomo 19, venerdì prossimo, 20 settembre, a partire dalle 16. La prima parte dell’open day sarà dedicata ai bambini, con giochi e attività in lingua inglese, pensati per loro dai docenti specializzati della scuola nell’insegnamento ai bambini, e una merenda finale. Nella seconda metà del pomeriggio, dalle 18, spazio a ragazzi e adulti con un “English Happy Hour” durante il quale capire il funzionamento del metodo d’insegnamento utilizzato dall’istituto.

“Sarà un’occasione per ritrovarci e conoscere i nuovi arrivati, i nuovi docenti e trascorrere un piacevole pomeriggio insieme – dicono i formatori della JM English -. La nostra scuola sarà aperta a tutti, perciò porta amici, compagni, colleghi… solo per quel giorno abbiamo in serbo una sorpresa speciale per chi desidera iniziare un corso di inglese e per l’amico con cui è arrivato a scuola”.

La partecipazione al “Welcome to JM English Party” è gratuita, previa registrazione al link seguente https://www.eventbrite.it/e/biglietti-welcome-to-jm-english-party-messina-72363506195

Gli altri appuntamenti sono previsti a Palermo il 24 settembre in Via XX Settembre 53; a Catania il 25 settembre presso la sede in Piazza Cavour 14, a Milazzo il 26 settembre nella sede in Via Francesco Crispi 81 e a Ragusa il 27 settembre nella sede JM English in Via Natalelli 58.