E' scattata la denuncia

Paura all’interno dell’ufficio del sindaco di Santa Maria Salina, comune dell’arcipelago eoliano, in provincia di Messina, per un’aggressione subita dal primo cittadino Domenico Arabia.

Momenti di apprensione per il sindaco

L’aggressione è avvenuta lunedì 5 settembre dentro la casa comunale di via Risorgimento di Santa Marina Salina, quando erano circa le 12.30. Secondo quanto è stato ricostruito al cospetto del sindaco si sono presentate tre persone, che ignorando la presenza di due agenti della polizia municipale, si sono scagliati impetuosamente contro il primo cittadino, aggredendolo. Arabia in quel momento era in riunione.

Il racconto dell’aggressione

I tre hanno prima aggredito verbalmente il sindaco per poi minacciarlo verbalmente e fisicamente. Alla fine hanno messo a soqquadro la sua scrivania e lanciato in aria numerosi oggetti. Il primo cittadino è stato costretto a chiamare i carabinieri della stazione di Santa Marina Salina e ha denunciato i tre isolani. Alla base ci sarebbero questioni commerciali.

La solidarietà ad Arabia

“Sono molto dispiaciuto e molto amareggiato – ha detto il sindaco Domenico Arabia, appena rieletto a Santa Marina Salina e al suo secondo mandato consecutivo – Al momento però non mi sento di rilasciare alcuna dichiarazione in quanto ci sono delle procedure comunali in corso. Posso solo dire che mi dispiace parecchio. Sono gesti che vanno condannati. E non dobbiamo dimenticarci che il sindaco, piaccia o non piaccia, è un’istituzione e va rispettata”. Il Consiglio comunale e la giunta di Santa Marina Salina hanno diffuso una nota per condannare l’accaduto e qualsiasi episodio di violenza, esprimendo il proprio sostegno e la propria solidarietà a Domenico Arabia.