Nella notte, intorno alle ore 2:00, un incendio ha coinvolto sei autovetture nel piazzale di una concessionaria a Mili, nella zona sud di Messina. I Vigili del Fuoco del Comando di Messina sono prontamente intervenuti per spegnere le fiamme.

Intervento dei Vigili del Fuoco

Una squadra di Vigili del Fuoco, equipaggiata con un’autopompa serbatoio (APS), è giunta sul luogo dell’incendio e ha domato le fiamme, impedendo che si propagassero ulteriormente. A supporto, la Sala Operativa VF ha inviato una seconda autobottepompa (ABP) per garantire una riserva idrica supplementare.

Presenza delle forze dell’ordine e indagini in corso

Sul posto era presente anche una pattuglia della Polizia di Stato. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Dopo aver bonificato e messo in sicurezza l’area interessata dall’incendio, i Vigili del Fuoco hanno concluso l’intervento intorno alle ore 4:00

Agricoltore brucia sterpaglie, incendio nel palermitano

Un incendio è divampato questo pomeriggio sopra il paese di Torretta (Palermo). Qualche agricoltore ha dato fuoco a sterpaglie e sfalci da potatura.

Una colonna di fumo bianco, a causa della vegetazione bagnata dalle ultime piogge, sta impegnando diverse squadre dei vigili del fuoco.

I pompieri, che presenteranno denuncia, stanno cercando di limitare i danni.

Auto in fiamme a Palermo, panico in corso dei Mille

Sei auto sono andate a fuoco in corso dei Mille a Palermo. Le fiamme sono partite da una Fiat Panda a metano e hanno coinvolto le altre vetture a fianco. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Sono in corso da parte dei tecnici del comando provinciale le indagini per risalire alle cause del rogo.

Like this: Like Loading...