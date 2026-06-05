Tragico incidente stradale nella notte sulla Strada statale 114 a Giardini Naxos. Un giovane ha perso la vita a causa di uno schianto mentre si trovava alla guida della sua motocicletta, avvenuto intorno all’una.

La vittima, il 25enne M. G., di nazionalità moldava, viaggiava in direzione Catania quando giunto al km 51 della Ss 114 avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro il muro sul lato destro e perdendo la vita sul colpo.

Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un giovane extracomunitario che procedeva su un monopattino, trasferito in condizioni non gravi al Policlinico di Messina.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Taormina per rilevare l’incidente e ricostruire l’esatta dinamica, mentre la Polizia locale ha disciplinato la viabilità sulla Statale 114, dove nel frattempo si sono riversati tutti i veicoli in seguito alla chiusura dell’autostrada A18 per un altro incidente.

Le conseguenze dei due incidenti hanno provocato lunghe code e rallentamenti lungo l’intero comprensorio jonico, con traffico paralizzato soprattutto in direzione Catania e notevoli disagi per gli automobilisti.

Intorno alle 9.20, in A18 è stata aperta la sola corsia di sorpasso in direzione Catania per consentire alla polstrada di far defluire la lunga coda di mezzi rimasti incolonnati per ore.