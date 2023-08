Probabilmente è stata colta da un colpo di sonno

Restano ancora gravi le condizioni di una giovane di Bagheria, nel Palermitano, vittima di un incidente stradale a causa di un colpo di sonno. Ricoverata da lunedì scorso al policlinico di Messina, i medici non hanno ancora sciolto la prognosi sulla vita. Ma le sue condizioni son in lieve miglioramento. A lottare in un letto di ospedale Francesca Di Salvo, 38 anni di Bagheria, di professione vigilantes. I medici sono comunque ottimisti.

L’incidente

La donna è rimasta vittima di un incidente stradale tra Rometta e Falcone, nel Messinese. E’ accaduto lunedì scorso, intorno le 6.30. Francesca Di Salvo rientrava dal suo fine turno lavorativo notturno svolto per un’agenzia di vigilanza privata a Messina, la “Pegaso vigilanza”. A causa di un colpo di sonno, mentre era alla guida dell’auto di servizio, ha perso il controllo ed è finita contro il guardrail. Dopo un testacoda, l’automobile è finita al centro della carreggiata. A quel punto si sono formate lunghe code in autostrada anche a causa del concerto che si era svolto in serata a Messina e soprattutto dei lavori in corso sull’autostrada.

Immediati soccorsi, situazione apparsa subito grave

La ragazza è stata soccorsa da un carabiniere che transitava nella zona, il quale ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenute due autoambulanze del 118, i carabinieri e la polizia. Grazie ad un coordinamento di interventi la 38enne è stata estratta dall’auto accartocciata con lei che aveva perso i sensi. Condotta in codice rosso al policlinico di Messina i medici hanno riscontrato varie fratture facciali e alle costole oltre a un polmone perforato, trauma cranico e un ematoma celebrale.

La sorella: “C’è ottimismo”

Al capezzale della donna la sorella che informa sulla sue condizioni. “Le condizioni di mia sorella sono stabili – dice Carmela Di Salvo – e i medici sono fiduciosi. Prego tanto che possa riabbracciare al più presto la mia amata sorella”.

