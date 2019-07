il presidente della commissione regionale nella città dello stretto

“Tra gli elementi che preoccupano principalmente c’è l’antica querelle sul nuovo palazzo di giustizia, che speriamo si possa risolvere in tempi brevi per evitare che i magistrati continuino a operare negli scantinati, e poi ci sono carenze d’organico”.

L’ha detto il presidente della Commissione regionale antimafia Claudio Fava, a Messina, durante una conferenza stampa alla presenza del prefetto Carmela Librizzi e dei membri della commissione antimafia Antonio De Luca e Roberta Schillaci, dopo aver ascoltato il procuratore di Messina Maurizio De Lucia, l’aggiunto Vito Di Giorgio, il prefetto, il questore, il dirigente della Dia e i comandanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di finanza.

“C’è un arretrato pesante – prosegue Fava – con un 38% di processi che si concludono con prescrizione a Barcellona Pozzo di Gotto e a Patti. Siamo di fronte a 122 richieste di custodia cautelare a Messina che attendono di essere esaminate dal Gip, per reati collegati al traffico di stupefacenti. C’è quindi un lavoro determinato ed eccellente degli organi di polizia giudiziaria e della magistratura, ma anche elementi di debolezza strutturale che riguardano la pianta organica dei tribunali. Bisogna considerare che Messina sta diventando luogo di investimento mafioso, dove politica e mafia continuano a trovare un terreno di incontro virtuoso e dove l’economia è condizionata da investimenti criminali, quindi sono necessarie strutture investigative e giudiziarie che sul piano materiale siano sempre in condizione di far fronte a questa emergenza”.