chiedono di incontrare l'assessore razza e il governatore musumeci

Familiari e amici di Lorenza Famularo, la giovane di 22 anni morta all’ospedale di Lipari, nella notte tra domenica e lunedì scorsi per cause in fase di accertamento, hanno deciso di ‘occupare’ simbolicamente l’ingresso dell’ospedale di Lipari per chiedere all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci una visita nell’isola, la più grande dell’Eolie.

Presenti sul posto il fidanzato di Lorenza, Antonio Marino, il cognato Alessandro La Cava, un amico, Daniele Corrieri, e altre persone si stanno unendo alla protesta.

Stamattina sono stati celebrati i funerali della ragazza nella chiesa di Santa Croce, in contrada Pianoconte.

Una folla commossa ha preso parte alle esequie, celebrate dal parroco Lio Raffaele.

“Quell’oggi che nessuno vuole è arrivato – ha detto il parroco nell’omelia -. Il saluto appare come l’ultimo, invece è il primo. Figlio dell’affetto di 7 isole sulla via di una maturazione civile che parte oggi con Lorenza, diventata sorella della speranza. Oggi gli eoliani sono ancora più emigranti di vita”.

Per la morte della giovane, a seguito della denuncia ai carabinieri da parte dei genitori Giovanni Famularo e Angela Giardina, è scattata una inchiesta della procura di Barcellona Pozzo di Gotto e l’Asp di Messina ha già avviato un’indagine con una commissione interna e sospeso un infermiere dell’ospedale. Anche il servizio ‘ispezioni e vigilanza’ dell’assessorato regionale alla Salute ha aperto un fascicolo ispettivo, chiedendo entro dieci giorni una relazione sull’assistenza prestata alla paziente dal personale sanitario.

I familiari e gli amici di Lorenza chiedono di conoscere la verità su quanto accaduto alla ragazza.

La 22enne, nei giorni scorsi, era stata più volte al pronto soccorso di Lipari, riferendo di avere forti dolori all’addome, alla spalla ed al collo, le erano stati prescritti e somministrati alcuni antidolorifici ma la situazione non era migliorata. Nella notte tra il 23 ed il 24 agosto la situazione è precipitata fino alla morte.

La famiglia di Lorenza Famularo ha incaricato come medico legale di parte la dottoressa Daniela Sapienza, la stessa che sta seguendo la vicenda di Viviana Parisi e del figlio Gioele scomparsi e trovati morti a Caronia, nel Messinese. Mentre i legali che seguiranno per conto della famiglia Famularo la vicenda sono gli avvocati Vincenzo La Cava e Nunzio Rosso.