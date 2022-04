Il provvedimento sino al 2 maggio

Su richiesta del dipartimento di polizia municipale del Comune di Messina, lo svincolo autostradale San Filippo, in direzione Catania sulla A20, rimarrà chiuso in uscita sino alle ore 21 di lunedì 2 maggio. L’interdizione si è resa necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino che il Comune di Messina, responsabile della gestione della bretella, ha attivato a seguito dei danni e degli sversamenti causati da un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante nel pomeriggio di martedì scorso.

Lavori già partiti

Gli interventi, iniziati questa mattina, prevedono la scarifica e la bitumazione per un tratto del manto stradale di circa 100 metri lineari e la sostituzione di circa 36 metri lineari di guardrail.

Altri lavori nel catanese

Sulla tangenziale ovest di Catania proseguono i cantieri per l’installazione delle nuove barriere laterali di sicurezza. La prossima settimana, nelle notti comprese tra lunedì 2 e mercoledì 4 maggio, in fascia oraria compresa tra le ore 22 e le 6 del mattino successivo, la tangenziale sarà chiusa in direzione Messina tra gli svincoli di Gravina di Catania e San Gregorio, con percorso alternativo costituito dalla circonvallazione.

I lavori tra il 4 e 6 maggio

Nelle notti comprese tra mercoledì 4 e venerdì 6 maggio, invece, sempre in orario notturno tra le ore 22 e le 6 del mattino successivo, la tangenziale sarà chiusa in direzione Siracusa tra gli svincoli di San Gregorio e Misterbianco, con contestuale chiusura degli svincoli intermedi di Gravina di Catania e San Giovanni Galermo. Anche in questo caso il percorso alternativo è costituito dalla circonvallazione.

Numerosi cantieri

Tanti i cantieri che lungo le autostrade siciliane si stanno attivando in quest’ultimo periodo, sia per ordinaria che per straordinaria manutenzione. L’ultimo appena qualche giorno fa ha interessato l’autostrada A19 “Palermo-Catania” che è rimasta chiusa sempre in orario notturno tra gli svincoli di Buonfornello e Agglomerato Industriale. In questo caso il cantiere si è reso necessario per consentire ad E-Distribuzione di eseguire i lavori di sostituzione di un elettrodotto di media tensione in attraversamento delle carreggiate autostradali in corrispondenza del km 38.