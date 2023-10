L’omaggio al grande letterato e all’amore per la cucina

La Sicilia della cultura e anche della gastronomia di eccellenza, con un occhio ad un grande della letteratura come Andrea Camilleri. Tutto questo sarà condensato domani, domenica 15 ottobre, nell’ambito di “Mirabilia 2023” in programma a Lipari, nelle Isole Eolie sino al 17 ottobre. Di scena l’evento “A tavola con Camilleri”, un appuntamento di livello internazionale che intende rendere omaggio ad Andrea Camilleri e promuovere a livello globale l’anima gastronomica della Sicilia insieme alle bellezze paesaggistiche dell’Isola. Questo sarà fatto attraverso le ricette e i piatti tipici della cucina siciliana descritti nelle sue opere letterarie.

L’attrazione

Un’attrazione culturale e turistica che promuove la cucina siciliana e l’eredità culturale di Camilleri oltre confine. “A tavola con Camilleri” mira anche a sostenere la candidatura della Sicilia come “European Region of Gastronomy 2025” e la candidatura della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’Unesco. Alla manifestazione parteciperanno operatori del settore enogastronomico, giornalisti di riviste specializzate, influencer, travel blogger, youtuber, ecc. Tutti potranno assistere alla preparazione dei piatti della cucina siciliana, basati sulle autentiche ricette tratte dalle pagine delle opere di Andrea Camilleri.

Format oltre i confini siciliani

Dopo la tappa di Lipari, il “format” si estenderà oltre i confini regionali e nazionali grazie al network internazionale italplanet.it e all’attenzione del deputato eletto all’estero Fabio Porta: “L’eredità di Camilleri e Montalbano non si esaurisce nel mondo letterario, ma si estende ben oltre. Grazie alla loro narrazione, le abitudini alimentari tipiche della Sicilia hanno attraversato confini geografici, permettendo a molte persone di immergersi in questa cultura ricca e variegata attraverso la letteratura. In questo modo, Camilleri e Montalbano hanno trasformato la cucina siciliana in un potente mezzo per diffondere e far apprezzare le caratteristiche uniche di questa regione in tutto il mondo”.

Una serata con le letture

Nel corso della serata l’ideatore e promotore dell’evento Mimmo Mollica, autore, musicista e scrittore, leggerà brani tratti dalle opere di Camilleri. A completare questa esperienza sensoriale, rinomati chef siciliani stellati si occuperanno della preparazione pratica dei piatti, combinando l’aspetto culinario con quello culturale. “Mirabilia 2023” accomuna Unioncamere e 21 enti camerali, tra i quali Messina, uniti nell’associazione “Mirabilia network”, per fare fronte comune in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio. Presenti oltre ai rappresentanti delle istituzioni nazionali e siciliane, 170 imprese ospitate e oltre 100 buyers.

Fari accesi sul Messinese

“Grazie all’associazione ‘Mirabilia’ e al suo network, accenderemo i riflettori sul territorio messinese – spiega Ivo Blandina, presidente della Camera di Commercio di Messina – promuovendo importanti incontri di business tra oltre 100 buyers internazionali e circa 200 sellers. La tre giorni sarà pure l’occasione per visitare i nostri luoghi riconosciuti siti Unesco e per dedicarci a due settori quali quelli del ‘Food’ e del ‘Turismo, chiavi di volta per lo sviluppo della nostra provincia”.

