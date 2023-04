Le indagini della polizia per ricostruire l’accoltellamento nel Messinese

Continuano a tamburo battente le indagini della polizia per ricostruire al lite finita nel sangue in un condominio del Messinese. Si sta scavando nella vita privata dei due protagonisti di un accoltellamento avvenuto nel quartiere Messinese dell’Annunziata. La vittima, l’anziano di 80anni accoltellato, è ancora in gravi condizioni all’ospedale Papardo di Messina. Stando alle prime testimonianze raccolte dagli agenti negli uffici della Questura tra l’anziano e il suo aggressore di 53 anni c’erano delle forti acredini. Nate diversi mesi fa forse per problemi legati al condominio, dal momento che i due vivono nello stesso palazzo.

Le indagini

Stando alle prime informazioni i due si conoscevano e alla base della discussione ci sarebbero state questioni condominiali. La vittima ha riportato lesioni al torace e al collo. La polizia ha acquisito le immagini di telecamere di videosorveglianza nella zona e interrogato i presenti per fare maggiore chiarezza su questa lite bagnata dal sangue. Si dice che fra i due, seppur da mesi ci fosse una certa freddezza, comunque i rapporti erano normali. Oltretutto entrambi frequentavano la stessa parrocchia assiduamente. Pare fossero stretti collaboratori del parroco della chiesa del quartiere.

Il precedente a Caltanissetta

Altro fatto di sangue è accaduto nel Nisseno. Un uomo di 64 anni è stato accoltellato in via Aldisio a Gela durante una lite. L’uomo, che ha ricevuto una coltellata al fianco, in un primo momento soccorso e trasportato all’ospedale di Gela per poi essere trasferito a Caltanissetta dove i medici sono intervenuti chirurgicamente. Ad indagare i carabinieri del nucleo radiomobile.

A Palermo altro accoltellamento

Il mese scorso a Palermo si è verificato un altro accoltellamento che ha turbato la comunità. Doveva essere un chiarimento per una relazione finita tra due fidanzati ed è finita in una rissa tra ex parenti e amici. Un giovane ferito con due coltellate al fianco ricoverato in gravi condizioni. E’ accaduto nel rione Tommaso Natale di Palermo dove alcuni ragazzi, tra i 18 e i 19 anni, compresi l’ex fidanzato e il fratello della ex fidanzata, hanno avuto una discussione che è degenerata. Uno dei giovani che aveva semplicemente accompagnato un contendente è stato raggiunto da due fendenti al fianco. E’ stato soccorso da personale medico del 118 e portato in ospedale a Villa Sofia. Sul tentativo di omicidio indaga la squadra mobile della Questura.

