Il Messinese sferzato dal forte vento

Il maltempo e il forte vento sferza la Sicilia e il Messinese sembra essere il versante più colpito. Raffiche di oltre 80 chilometri orari hanno causato gravi disagi e mareggiate che hanno costretto a bloccare i collegamenti con le isole minori. Numerosi turisti e pendolari sono rimasti bloccati nei porti delle Eolie dove iniziano a scarseggiare anche i rifornimenti in vista del Natale.

Sono ancora isolate le Eolie a causa del mare forza 7 e del vento che per tutta la notte ha soffiato a 80 chilometri. Fermi aliscafi e traghetti a Milazzo dove sono bloccate circa 200 persone tra isolani, villeggianti, turisti, pendolari e i medici che dovevano dare il cambio ai colleghi. Diversi anche i camion carichi di derrate alimentare che dovevano raggiungere le isole per i rifornimenti in vista del Natale, rimasti fermi a Milazzo.

Dalle 5 di questa mattina, a causa del maltempo, è stata sospeso il traffico ferroviario sulla Palermo-Messina a causa dell’erosione causata da una mareggiata di un tratto di 100 metri della massicciata nel tratto tra Capo d’Orlando e Brolo e a causa di danni agli impianti nella stazione di Brolo.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono sul posto in attesa che le condizioni meteo consentano l’inizio dei lavori di ripristino dell’infrastruttura. Per garantire la mobilità, l’impresa ferroviaria ha attivato un servizio sostitutivo con bus fra le stazioni di Sant’Agata di Militello, Patti e Brolo per il servizio regionale, e fra Palermo e Messina per i treni a lunga percorrenza.