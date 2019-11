Rallentamenti agli imbarcaderi per Villa San Giovanni

Continua a creare disagi il maltempo che sta mettendo a dura prova la viabilità e i collegamenti da e per la Sicilia. La situazione continua a essere critica nel Messinese. Nonostante la città dello Stretto questa mattina si sia svegliata sotto un cielo privo di nuvole, sono tante le criticità da affrontare in particolare per quanto riguarda i collegamenti con la Calabria che sono rallentati a causa di un incidente navale avvenuto ieri a Villa San Giovanni.

Come riporta TempoStretto, la nave “Scilla” di Trenitalia ieri sera durante l’ingresso in porto a Villa San Giovanni ha urtato in fase di approdo la banchina, danneggiandola. L’incidente, senza gravi conseguenze per i passeggeri del traghetto, ha causato nelle prime ore della mattinata l’interruzione degli aliscafi da Messina per Reggio Calabria e Villa San Giovanni e viceversa. Rallentati anche i mezzi di Ferrovie dello Stato che devono traghettare.

Nel corso della giornata di ieri a causare maggiori disagi è stato il forte vento. La Sicilia orientale, in particolare, è stata sferzata da una violenta tempesta di ostro, attivata dal profondo ciclone mediterraneo che si è abbattuto verso il basso Tirreno. La tempesta ha fatto anche registrare un record assoluto mai registrato prima in Sicilia per quanto riguarda la velocità del vento. La stazione meteorologica di Novara di Sicilia, gestita dal “SIAS” (servizio informativo agrometeorologico siciliano), ha registrato una raffica di picco “eccezionale”, di ben 188 km/h.

A Messina il forte vento di Ostro ha causato il crollo di un grosso albero su una vettura in transito nelle vicinanze della Prefettura. La grossa pianta è crollato centrando in pieno una Mino Cooper sulla quale viaggiavano un uomo e una donna rimasti incastrati tra le lamiere. Entrambi sono stati trasportati al Policlinico per le ferite riportate ma per fortuna non sono in gravi condizioni. (foto TempoStretto)