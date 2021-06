Insana gelosia

Maltrattamenti in famiglia ad opera di un uomo

La Polizia di Stato di Messina esegue misura cautelare

Ii maltrattamenti in famiglia ai danni della convivente

Eseguita dai poliziotti delle Volanti l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Messina, nei confronti di un ventiseienne messinese. L’uomo è ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della convivente.

Le indagini dopo l’arrivo della polizia

Le indagini, coordinate dall’Autorità Giudiziaria, hanno avuto inizio il mese scorso a seguito d’intervento dei poliziotti delle Volanti presso l’abitazione della coppia. La vittima, esasperata e spaventata, aveva chiesto l’intervento della Polizia di Stato quando l’uomo, in preda a un’insana gelosia, non aveva esitato a distruggere suppellettili e effetti personali.

Numerosi episodi di violenza

Dalle indagini è emerso che l’episodio non costituiva un caso isolato e che da tempo l’uomo maltrattava la convivente anche in stato di gravidanza e in presenza dei figli minori, alternando minacce e insulti ad un atteggiamento autoritario. Plurimi gli episodi di violenza fisica che hanno confermato le responsabilità del reo e portato alla citata misura cautelare.