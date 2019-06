Interventi oggi e domani dalle 5 alle 17

Qualche disagio in vista per gli automobilisti messinesi per alcuni lavori di manutenzione del verde nella tangenziale del capoluogo. Saranno chiuse al traffico le rampe d’uscita dello Svincolo di San Filippo, posizionato nella Tangenziale di Messina, per i veicoli provenienti da entrambe le direzioni di marcia secondo il seguente crono programma

In particolare, per oggi dalle 5 alle ore 17 è prevista la chiusura della rampa in uscita per i veicoli provenienti da Palermo e per domani 14 giugno dalle ore 5 alle ore 17, la chiusura della rampa in uscita per i veicoli provenienti da Catania.

La chiusura, fa sapere il Consorzio per le autostrade siciliane, si è resa necessaria per dare la possibilità alla società Messina Servizi Bene Comune di potere effettuare gli interventi di propria competenza.