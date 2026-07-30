Almeno cinque feriti gravi

Cinque feriti gravi. È il bilancio provvisorio del crollo parziale di un edificio avvenuto nel pomeriggio a Messina, in località Pistunina, lungo la statale 114.

Le ricerche tra le macerie

I vigili del fuoco sono al lavoro sul posto per cercare eventuali dispersi. Le operazioni impegnano squadre USAR, unità cinofile, droni e unità speleo alpino fluviali.

L’edificio coinvolto ospita alcune abitazioni, un supermercato e un’altra attività commerciale. La costruzione risale alla fine degli anni Ottanta: due piani di circa 2.500 metri quadrati ciascuno, mentre nella parte superiore si trovavano quattro appartamenti e una grande terrazza. Per molti anni è stato un punto di riferimento per il quartiere.

Almeno cinque feriti gravi

Sarebbero almeno cinque, quindi, le persone rimaste gravemente ferite nel crollo. Sono state trasferite in codice rosso al Policlinico di Messina.

L’ipotesi sulla causa: una bombola di gas

Sulle cause si è espresso il sindaco Federico Basile, presente sul posto per seguire da vicino le operazioni dei vigili del fuoco. Il crollo, ha scritto su Facebook, sarebbe stato causato “dall’esplosione di una bombola di gas”.

Dalle prime informazioni emerge inoltre che al pianterreno della palazzina sarebbero in corso lavori di manutenzione. Il procuratore di Messina si è recato sul luogo del crollo per un sopralluogo: ha anticipato che sarà aperta un’inchiesta per capire le cause del crollo.

Il racconto di una testimone

Una donna di 40 anni si trovava in un negozio gestito da cinesi poco prima del crollo. Il suo racconto: “Mi sono allontanata dopo aver comprato quello che dovevo quando ho sentito un enorme boato e tutto è crollato. Intorno a me è stato il caos. Mi sono allontanata, ma sono ancora sconvolta”.

L’attivazione del Centro operativo comunale

Il sindaco ha disposto l’immediata attivazione del Centro operativo comunale per assicurare il coordinamento delle attività di assistenza e il supporto alle persone coinvolte. Attivati anche i servizi sociali. L’area è stata interamente transennata per consentire le operazioni di soccorso.

“Siamo costantemente in contatto con tutte le autorità impegnate nell’emergenza”, ha dichiarato Basile. “L’attivazione del COC e dei servizi sociali consentirà di garantire ogni forma di supporto e vicinanza alle persone coinvolte mettendo a disposizione tutte le risorse comunali necessarie. L’amministrazione comunale continuerà a seguire l’evolversi della situazione fornendo tempestivamente aggiornamenti e assicurando la piena collaborazione con gli organi preposti alla gestione dell’emergenza”.

Nel messaggio pubblicato su Facebook il primo cittadino ha aggiunto: “Ho disposto l’immediata attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) per garantire il necessario supporto alla popolazione e coordinare tutte le attività di assistenza. Siamo costantemente in contatto con tutte le autorità coinvolte nella gestione dell’emergenza”.