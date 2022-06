la showgirl è accompagnata da alcune amiche

Il ritorno di Michelle Hunziker alle Eolie, sempre in catamarano con alcune amiche, capitano ed equipaggio. Come lo scorso anno farà il giro delle sette isole non lesinando selfie e autografi. “Evviva” dicono a Panarea.

La showgirl ha incontrato il parroco Giovanni Longo

E su Instagram, grazie ai suoi continui lanci di foto delle isole, sarà nuovamente “l’ambasciatrice delle Eolie nel mondo”. A Panarea ha anche incrociato il parroco Giovanni Longo che l’ha abbracciata con un selfie-ricordo. “Solarità e sorriso – ha commentato Don Giovanni – due qualità che fanno di te, una brava e coinvolgente ‘Donna dello Spettacolo”.

Il giro dell’isola in taxi

Michelle ha ringraziato per le belle parole e si è anche confessata. Poi ha girato l’isola con il taxi di Mariarosa Merillo.

Due settimane fa anche Christian De Sica a Panarea

Non si tratta del primo personaggio dello spettacolo che arriva a Panarea in questa stagione estiva. Due settimane fa, Christian De Sica è approdato con un catamarano d’altura nell’isola, nel porto di San Pietro con la moglie Silvia Verdone, i due figli Rosa e Brando, e l’equipaggio del natante.

Sul lungomare ha firmato autografi e scattato fotografie

Sul lungomare ha salutato molti fan, turisti e isolani firmando autografi e prestandosi a selfie. Un abbraccio ha riservato all’albergatrice Lidia Cincotta, ben felice del suo ritorno a Panarea.

“E’ il nostro attore preferito – ha detto l’albergatrice – ed è verosimilmente innamorato della nostra isola. Per stasera alla ‘Piazza’ Cincotta ha organizzato una cenetta a lume di candela e tra gli ospiti ci sarà anche Alessandro Preziosi, già da qualche giorno in vacanza sull’isola, ospite in una villetta”.

I vip scelgono la Sicilia

E sono tanti i personaggi dello spettacolo, della tv e del cinema che scelgono di visitare la Sicilia e le isole minori in estate ma non soltanto ed anche per occasioni particolari. Basti pensare, come vi abbiamo recentemente raccontato, a Chiara Ferragni che ha scelto Palermo per festeggiare il suo compleanno e si è poi concessa una pausa alla Valle dei Templi.

Una sfilata di moda a luglio a Marzamemi

E tanti altri importanti vip arriveranno in Sicilia a luglio in occasione della sfilata di moda firmata da Dolce & Gabbana che avrà luogo a Marzamemi, famoso borgo marinaro a sud del Siracusano.

Una notizia emersa, come ha rivelato qualche giorno fa il quotidiano La Sicilia, nel corso di una seduta del Consiglio comunale per il rilascio delle autorizzazioni ma secondo fonti dello stesso Comune di Pachino una passarella sarà allestita anche a Siracusa anche se non sono state rese note le location scelte.

Jennifer Lopez e Beyoncé tra i nomi che circolano

C’è curiosità attorno ai nomi, ai cosiddetti vip che, come da tradizione, seguiranno o addirittura parteciperanno alla sfilata. Tra questi spuntano quelli di Jennifer Lopez e di Beyoncé ma si tratta, per il momento, solo di indiscrezioni.