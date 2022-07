E’ successo questo pomeriggio a Milazzo

Un altro motociclista ha perso la vita in Sicilia in un tragico incidente mortale avvenuto questo pomeriggio nel Messinese. Si tratta di Antonio Leto, 32 anni, di professione barman. L’uomo, in sella alla sua due ruote, si è scontrato con un’auto contro cui ha sbattuto violentemente. Per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Dove è accaduto

Il tragico impatto è avvenuto sul litorale di Ponente a Milazzo, strada molto trafficata specie in questo periodo estivo. Leto guidata una Ducati quando all’improvviso si è trovato davanti un’auto condotta da una donna. Il 32enne è stato sbalzato dalla sella ed è finito con violenza sull’asfalto. Per l’uomo c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Inutili i tentativi immediati di soccorso. Ad effettuare i rilievi i carabinieri della compagnia cittadina.









Nei giorni scorsi scia di sangue nelle strade

In questi ultimi giorni si è verificata una scia di incidenti stradali con tre persone che hanno perso la vita. Due i morti a Gela, nel nisseno, e uno a Castelbuono, nel Palermitano. Un giovane di 17 anni, Rocco Bellia, è morto a Gela in via Manzoni in seguito ad un incidente stradale. Il minorenne era a bordo di una moto Aprilia quando avrebbe perso il controllo della due ruote schiantandosi. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Poche ore prima un altro incidente mortale si era verificato sulla Gela-Manfria. La vittima, in quel caso, era il sessantaseienne Roberto Tandurella. Anche lui era in sella alla sua moto quando è avvenuto lo scontro con una Opel a ridosso del quartiere Macchitella.

Tre giorni fa la tragedia nel Palermitano

Due incidenti lungo la Palermo Messina, all’altezza di Castelbuono, hanno provocato la paralisi del traffico in entrambe le direzioni e la morte di un uomo. In direzione Palermo Messina, dentro galleria Carbone, prendeva fuoco furgone che trasportava maiali. L’incendio del mezzo avvenuto mentre era in marcia, sembra aver avuto origini accidentali. Il fumo che usciva dalla galleria ha fatto rallentare il traffico in direzione opposta. Un automobilista arrivava a velocità sostenuta ed è finito contro un tir. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118. Per lui non c’è stato nulla da fare è morto.