A seguito di un violento nubifragio che ha colpito Milazzo durante la notte, il sindaco Pippo Midili ha disposto la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata odierna. L’ordinanza di chiusura è in fase di pubblicazione. L’evento meteorologico, più intenso del previsto, ha superato le aspettative dell’allerta gialla emessa dalla Protezione Civile.

Attivazione del Centro Operativo Comunale (COC)

Il sindaco Midili ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare gli interventi di emergenza e gestire la situazione. Il COC monitora costantemente l’evolversi del maltempo, fornisce assistenza alla popolazione, gestisce le emergenze e coordina le operazioni di Protezione Civile, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e altre forze operative. L’obiettivo principale è garantire la sicurezza dei cittadini.

Criticità e interventi sul territorio

Un monitoraggio costante del territorio è in corso con il supporto di vigili urbani, operai, giardinieri e tecnici comunali. Interventi sono in atto nelle zone più colpite, tra cui Ciantro, San Paolino, via Rio Rosso, via Acqueviole, San Marco e Bastione. Gli operai stanno lavorando per ripristinare i tombini saltati, anche nel centro cittadino. Si raccomanda di evitare via San Paolino, già allagata, e l’uscita dell’Asse Viario nella stessa corrispondenza. Il sindaco Midili ha invitato i cittadini alla massima prudenza, raccomandando di uscire di casa solo per necessità improrogabili. Ha inoltre sollecitato la segnalazione di eventuali emergenze o criticità al COC, che resterà operativo per tutto il tempo necessario. Il primo cittadino ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

Allerta meteo in Sicilia

Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile aveva emesso un bollettino di allerta gialla per gran parte della Sicilia per la giornata odierna, prevedendo un’intensificazione delle condizioni meteo avverse, con un calo delle temperature e precipitazioni, anche di forte intensità. Precipitazioni diffuse e temporali sono attese sul versante tirrenico della Sicilia centro-orientale, con accumuli moderati. Piogge sparse, anche a carattere temporalesco, interesseranno i settori ionici, con quantitativi localmente moderati. Venti settentrionali forti, con raffiche di burrasca, sono previsti nei settori occidentali e nelle aree montuose.

