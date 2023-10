Ai domiciliari un 41enne

I carabinieri di Lipari hanno arrestato un 41enne, già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione di una misura cautelare agli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal Gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, indagato per il reato di atti persecutori.

Il provvedimento restrittivo a carico dell’uomo scaturisce da una attività investigativa svolta dai carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha permesso di raccogliere elementi su reiterate condotte vessatorie dell’uomo nei confronti della compagna, tali da generare un forte stato di ansia, paura e timore per la propria incolumità. Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito ai domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Stalking all’ex compagna, scatta codice rosso, in carcere uomo a Capaci

Pochi giorni fa lo stalking e il codice rosso nel Palermitano per salvare una donna dalle grinfie dell’ex compagno. I carabinieri della stazione di Capaci hanno arrestato un pensionato 68enne. Nei giorni scorsi, la vittima aveva denunciato l’ex compagno perché la perseguitava, rendendole la vita impossibile. Scattato il codice rosso i militari hanno svolto i primi accertamenti e attivato tempestivamente un riservato servizio di controllo.

I militari si sono appostati nei pressi dell’abitazione della presunta vittima, per scongiurare eventuali atti violenti. Poche ore dopo, i carabinieri hanno sorpreso l’uomo in flagranza mentre molestava la donna. E’ quindi scattato l’arrestato e il trasferimento nel carcere Lorusso-Pagliarelli. Il gip ha convalidato il provvedimento e sottoposto l’indagato alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

Nei giorni precedenti altro episodio nel Catanese

In Sicilia numerosi gli episodi di stalking che hanno portato all’attivazione del codice rosso. Appena qualche giorno fa sempre i carabinieri hanno arrestato un presunto stalker nel Catanese. Si tratta di un 32enne di Adrano, accusato di atti persecutori. In un crescendo di episodi ossessivi e pericolosi voleva convincere l’ex compagna a tornare con lui. Lei però non ne voleva sapere nulla perché aveva scoperto i suoi problemi con la droga e cominciava a temere per la sua vita. E quando ha interrotto ogni contatto lui addirittura si sarebbe intrufolato nella sua abitazione minacciando tutti i familiari.

Anche nel Trapanese

Sempre nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Trapani Borgo Annunziata hanno arrestato un 47enne trapanese. Lo hanno sorpreso a perseguitare l’ex moglie nonostante i divieti. I militari dell’Arma, infatti, avevano sottoposto l’uomo alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie, con l’applicazione del braccialetto antistalking. Nonostante questa misura cautelare l’uomo l’ha violata ed è stato arrestato. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo era in un forte stato di alterazione psicofisica e, pertanto, il tempestivo intervento ha posto fine ad una potenziale situazione di pericolo.