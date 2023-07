Operazione di polizia e guardia di finanza

Arrestato nel Messinese un minorenne accusato di essere lo scafista di una imbarcazione carica di migranti. L’operazione della polizia di Stato di Messina, in collaborazione con i militari della guardia di finanza. I profughi erano arrivati a Messina la notte dell’1 luglio a bordo della nave “Dattilo” della guardia costiera, che li aveva presi a bordo a Lampedusa.

Il video che lo incastra

Il ragazzo avrebbe pilotato un natante dal giorno della partenza da Sfax, in Tunisia, fino al momento in cui veniva soccorso. Ha navigato per oltre un giorno da un’unità navale. I migranti erano stati portati a Lampedusa. Sullo smartphone di un migrante c’era un video in cui si vedeva il minorenne al timone della piccola imbarcazione con motore fuoribordo. Il minorenne presunto scafista ora è accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Altro arresto

La polizia ha arrestato anche un tunisino di 19 anni per reingresso illegale nel territorio italiano. Il giovane era arrivato nell’agosto del 2022 e poi rimpatriato in Tunisia. Ora è tornato.

Le indagini

Le indagini si sono sviluppate sentendo i migranti che hanno descritto le modalità con cui si era svolto il viaggio. Il minorenne che aveva condotto l’imbarcazione ha svolto, secondo gli agenti, compiti ben determinati durante la lunga tratta compiuta in mare. Dopo le formalità di rito, il minorenne fermato è stato condotto al centro di prima accoglienza per i minorenni di Catania, a disposizione della Procura della Repubblica per i minorenni di Messina.

Il mese scorso altro arresto

Il mese scorso altra operazione similare che è nata quasi per caso in Sicilia. Uno scafista scoperto perché la barca che stava conducendo è andata in avaria. In questo modo la polizia ha scoperto la tratta illegale di migranti ed arrestato uno scafista nei mari del Trapanese. Gli agenti della squadra mobile fermarono un tunisino di 35 anni che avrebbe condotto con un gommone 26 migranti sulle coste di Marettimo, isoletta nel trapanese. L’uomo, secondo le indagini degli agenti, ha guidato il natante nei pressi delle coste dell’isola.

