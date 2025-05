“Noi Moderati si rafforza nel territorio e la grande partecipazione ai congressi provinciali del partito testimoniano la validità del nostro progetto politico di Centro”. A dirlo sono Saverio Romano e Massimo Dell’Utri a margine del congresso provinciale di Messina del partito centrista.

Il congresso di Messina

“Ringraziamo tutti coloro i quali stamane hanno partecipato a Messina al congresso provinciale del partito che ha rinnovato i suoi organismi e che si è aperto al confronto sui temi di politica regionale e nazionale. Un ringraziamento particolare all’amico Roberto Corona, coordinatore di Noi Moderati a Messina per il lavoro svolto. Registriamo nel territorio una forte domanda di politica e un entusiasmo sul progetto politico di Centro che portiamo avanti nel solco dei valori della dottrina sociale della tradizione della Chiesa e del popolarismo sturziano” dicono Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati e Massimo Dell’Utri coordinatore in Sicilia.

Gli eletti

Eletto l’Ufficio di Presidenza di Messina. Roberto Corona riconfermato coordinatore provinciale. Marcello Greco presidente provinciale, Gino Sidoti coordinatore a Messina città. Tre i vicecoordinatori provinciali:,Filippo Floramo per la zona tirrenica, Ninni Petrella per la citta’ di Messina, Francesco Repici per la zona ionica, Giusi Puglisi delegata del movimento giovanile provinciale.

Al congresso ha partecipato l’On Bernardette Grasso che ha portato il saluto di Forza Italia ricordando il ‘comune patrimonio di valori politici della tradizione del popolarismo europeo’