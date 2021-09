QUINTA TAPPA DEL GP SICILY OPEN WATER

Sono 127 gli iscritti alla quinta tappa del GP Sicily Open Water, campionato dedicato agli atleti del nuoto di fondo. Dopo la tappa di Milazzo, i concorrenti saranno chiamati a cimentarsi sul percorso del Trofeo Baia di Grotta, la più antica gara FIN siciliana di nuoto di fondo organizzata dalla Lega Navale Italiana e dall’ASD Ulysse.

Di tutti i partenti in starting list, solo dieci non sono arrivati al traguardo. Ciò in una giornata resa estremamente impegnativa dal forte vento di scirocco e dalle correnti di difficile interpretazione. Il classico percorso di 5 km, con partenza e arrivo dalla Lega Navale dopo una virata a Paradiso e una a Sant’Agata, si è confermato un test significativo per il movimento open-water nazionale.

Pino vince a sorpresa fra le donne

Ma è la compagine siciliana al via ad aver dato luogo ad una gara molto combattuta. Una conduzione della corsa caratterizzata dall’alternanza di Tiziano Tripodi (Pol. M. Ferrito), recente quinto agli Europei Juniores e vincitore di diverse gare del GP, e il messinese Andrea Fazio (asd Ulysse), vincitore di due edizioni del Baia, alla testa di un quartetto che comprendeva anche l’altro messinese Antonio Bavastrelli (Unime) e Samuele Riccobeni, anche lui vincitore di diverse gare quest’anno. Tripodi ha toccato per primo il tabellone col tempo di 54’31”, davanti a Riccobeni e Fazio, con Bavastrelli ottimo quarto.

A differenza di quella maschile, la gara femminile ha fatto registrare un risultato a sorpresa. A vincere è stata la milazzese Maria Pino, in 59’38”. L’atleta della SwimBlu ha preceduto Federica Sirchia (M. Ferrito) e Shannon Buckley (Sicilia Nuoto). Alla Pino, che ha nuotato su una rotta perfetta distanziando il gruppo delle rivali, è andata la XIII Coppa Nino Musciumarra. Trofeo dedicato all’originale Squalo dello Stretto, del quale quest’anno ricorre il centenario della nascita.

Tra i master, vittorie con largo margine per Tony Trippodo (57’13”) e Ilenia Zizzo (1h.02’43”), entrambi della Pol. M. Ferrito. Archiviata la super-classica della riviera nord, stamattina gli stessi atleti scenderanno nuovamente in acqua per confrontarsi nel Trofeo Kibanda, organizzato dall’a.s.d. Ulysse presso l’omonimo lido, che assegnerà i titoli regionali nella specialità della “Cronometro Individuale”. Ben 170 gli atleti al via, con una spettacolare formula che prevede partenze individuali a distanza di venti secondi l’una dall’altra. La tappa messinese del GP Sicilia prelude alla finale di Avola, in programma nel prossimo fine settimana.