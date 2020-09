privilegiata la matrice dolosa

Nuovo incendio in nottata sull’isola di Lipari, dopo il disastro ecologico dei giorni scorsi. Il rogo è divampato in località Quattropani: le fiamme si sono sviluppate ieri intorno alle 21 e si sono estese da Chiesa Vecchia a Calvano, impegnando per quasi sette ore le squadre dei vigili del fuoco, la forestale, i carabinieri e tanti volontari.

Il fronte del fuoco si è esteso per circa un ettaro e mezzo di macchia mediterranea, interessando anche secolari alberi di ulivo. Anche stavolta la pista privilegiata dai carabinieri, che stanno conducendo le indagini, è quella dell’incendio doloso.

L’incendio a Lipari fa tornare alla mente quanto accaduto nei giorni scorsi ad Altofonte, in provincia di Palermo, dove per 72 ore di fila ha bruciato il bosco della Moarda. E’ stato inoltre necessario evacuare 400 abitazioni.

Ad Altofonte è arrivato anche il governatore Musumeci per un sopralluogo.

Il presidente della Regione ha dichiarato: “Dobbiamo trarre esperienza per potere eliminare alcune disorganizzazioni o alcuni disguidi verificatisi nelle scorse ore. I responsabili devono essere individuati e perseguiti con severità. Nel frattempo ai cittadini dobbiamo dare la sensazione che le istituzioni ci sono. Sono al loro fianco. C’è da ricostruire un patrimonio di vegetazione irrimediabilmente compromesso, e capire cosa fare per evitare che sulle macerie di questa calamità se ne possono accumulare delle altre”.

Intanto una manifestazione in segno di solidarietà e vicinanza ai cittadini di Altofonte dopo gli incendi che nei giorni scorsi hanno distrutto l’integrità ecologica di uno storico Parco si svolgerà oggi, alle 17.30, nella piazza Falcone e Borsellino di Altofonte.

Il Centro studi Pio La Torre parteciperà all’iniziativa promossa dal Forum difesa della Valle dell’Oreto, con l’adesione di Legambiente e un fitto cartello di associazioni. Sindacati, associazioni e cittadini chiederanno maggiore sensibilizzazione e tutela nei confronti di un territorio ferito due volte, con un danno ambientale ed economico.

(foto di repertorio)