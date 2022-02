la nota della filcams cgil di messina

Non percepiscono le tredicesime e le quattordicesime dal 2019, ad oggi non risulta saldato lo stipendio dello scorso dicembre e a rischio anche la mensilità di gennaio 2022: la Filcams Cgil di Messina, guidata da Giselda Campolo, ha proclamato lo stato di agitazione di lavoratrici e lavoratori del ristorante “Old Wild West”, gestito dalla Rodeo Italia e situato nel Centro commerciale di Tremestieri.

Inviata una lettera alla società

Nei giorni scorsi è stata inviata una lettera per sollecitare la società srl, con sede a Vibo Valentia, a provvedere alle pendenze dovute, sia per quanto riguarda le spettanze relative al cedolino paga dell’ultimo mese del 2021, sia per le mensilità aggiuntive dell’ultimo triennio.

Stato di agitazione, Campolo: “Attivare gli ammortizzatori sociali”

“Risulta pagata solo la tredicesima del 2020 – spiega la segretaria generale provinciale Campolo – dunque abbiamo deciso di avviare l’agitazione per tutelare i diritti delle sei persone coinvolte, che giustamente sono preoccupate per il loro futuro. Ricordiamo alla Rodeo Italia che, in caso di difficoltà, si possono attivare gli ammortizzatori sociali, di recente riorganizzati, ma che non è consentito abbattere i costi scontando diritti e retribuzioni”.

Inquadramenti contrattuali che non riflettono le effettive mansioni

“Inoltre si registra un lieve aumento della clientela, dopo i lockdown causati dalla pandemia, grazie anche alla riapertura del cinema all’interno del Centro commerciale, e contestualmente si sono presentate difficoltà nell’organizzazione dei turni essendo rimasti soli in 6 i dipendenti e tutti part time, con inquadramenti contrattuali che non riflettono le effettive mansioni”.

Termine di 5 giorni per l’azienda

Conclude Campolo: “Abbiamo dato all’azienda il termine di 5 giorni per disporre quanto dovuto e siamo già pronti per azioni ancora più determinate per far rispettare le scadenze previste dai contratti nazionali. Sottolineiamo ancora una volta che tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto alla giusta retribuzione nel pieno rispetto dei tempi contrattuali previsti”.