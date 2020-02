Un drammatico incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina in un cantiere navale siciliano.

Un operaio di nazionalità romena è caduto nel bacino di carenaggio mentre effettuava alcuni lavori su una nave nei cantieri Palumbo a Messina. Non si tratterebbe, però, di un dipendente o di un lavoratore del medesimo cantiere

L’uomo lavorerebbe per una ditta che aveva in affidamento alcune opere sulla nave all’orma dentro il cantiere. Il romeno nella caduta ha riportato diverse fratture e sarebbe in gravissime condizioni.