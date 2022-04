La nota congiunta

“Percorso Comune, formazione politica con al centro l’ex assessore comunale Gaetano Cacciola, scende in campo al fianco del candidato a sindaco del centrosinistra a Messina, Franco De Domenico”. L’ufficializzazione arriva in una nota congiunta.

Sandro Penna rappresenterà Percorso Comune nella lista di De Domenico

“Vogliamo tornare a dare il nostro contributo sulla scia di quel percorso virtuoso che ha portato a un nuovo concetto di mobilità sostenibile e trasporti pubblici efficienti – prosegue il comunicato – dopo la lunga interruzione negli ultimi quattro anni, durante i quali questi elementi sono stati accantonati. A rappresentare il gruppo Percorso Comune, nella lista Franco De Domenico Sindaco, sarà Sandro Penna, esponente di una famiglia di commercianti alla sua quarta generazione e da quasi vent’anni impegnato in battaglie che mettono al centro i problemi del commercio, quindi dei centri commerciali naturali e – come non ricordarla – la pedonalizzazione definitiva di un’ampia porzione delle vie del centro, partendo da quella via dei Mille che, in 16 edizioni di isola natalizia, ha dimostrato che una Messina diversa e vivibile è necessaria e possibile”.

Il candidato a sindaco “Altro importante tassello a progetto”

“È un altro importante tassello – commenta Franco De Domenico – che si aggiunge al nostro progetto. Anche Percorso Comune porta in dote un pacchetto di proposte che si inseriscono armoniosamente nella nostra visione di una Messina più vivibile e in cui le occasioni di sviluppo devono moltiplicarsi”.

Clima infuocato

Rimane un clima infuocato a Messina in vista delle elezioni amministrative per la scelta del nuovo sindaco della città.

Sulla questione è intervenuto Pietro Navarra, deputato nazionale del Pd, nonché rettore dell’Università di Messina dal 2013 al 2018. In una nota Navarra ha fatto una sua analisi di quanto sta accadendo, e di certo, non le manda a dire.

“Dall’ex sindaco De Luca operazione di distrazione di massa ai danni della città”

“Constato che il mio nome viene quotidianamente tirato in ballo dall’ex sindaco di Messina Cateno De Luca per alimentare l’ennesima operazione di distrazione di massa ai danni della città, che in queste settimane dovrebbe essere chiamata, invece, a scegliere tra i programmi proposti dai candidati alla carica di primo cittadino”.

“De Luca continua a prefigurare “l’asse tra i potenti” di centro-destra e centro-sinistra, che sarebbero d’accordo per “farlo fuori”. Al di là di una terminologia inaccettabile, visto che le elezioni sono esercizio democratico e non certo di killeraggio; al di là di quanto sia inopportuno in un momento qual è quello che stiamo vivendo il ricorso a immagini di questo tipo, De Luca ancora una volta non riesce a smentirsi e continua prendere in giro Messina e i messinesi”.

L’alleanza De Luca-Germanà

“Vorrei ricordare all’ex sindaco “in fuga” dalla città che ha appena imbarcato nella sua coalizione chi – l’On. Germanà – fino all’altro giorno non ha esitato a definire “il rappresentante dei potentati” della città. Non ho nulla contro Nino Germanà, ma per l’ennesima volta rilevo come De Luca sia pronto a cambiare strumentalmente e con stupefacente rapidità opinioni e giudizi sulle persone”.