Torna a piovere a Stromboli ed è emergenza fango e detriti che hanno invaso le vie rendendo difficile, ed in alcune zone anche impossibile, il movimento di mezzi e pedoni.

I quantitativi di materiale venuti giù dalla montagna non sono quelli dell’alluvione del 12 agosto 2022 ma, in ogni caso, importanti e in grado di creare disagi. L’Ufficio del commissario per l’emergenza Stromboli (il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo) ha, immediatamente, attivato le ditte locali per procedere allo sgombero delle aree interessate, al fine di ripristinarne l’agibilità. Il continuo susseguirsi di tale situazione è collegato agli ingenti danni causati dall’incendio che il 25 maggio 2022 si sviluppò sul set della fiction sulla Protezione civile, con protagonista Ambra Angiolini, e che bruciò una larga parte del verde, facendo venire meno l’azione filtrante prodotta dalla vegetazione.

Fiume di fango in una frazione di Taormina, scuole chiuse e disagi

Il maltempo di queste ore ha creato disagi a Mazzeo, frazione marina di Taormina dove un fiume di fango ha invaso la zona. Da questa mattina sono a lavoro gli operai di una impresa incaricata dal Comune di liberare le strade del piccolo borgo, dopo la bomba d’acqua che si è abbattuta sulla zona nel tardo pomeriggio di ieri.

Sul posto stanno coordinando gli interventi, soprattutto sul lungomare e la via Giovanni Verga, il vicesindaco Giuseppe Sterrantino e l’assessore ai Lavori Pubblici Nino Lo Monaco. Si prospetta la chiusura delle scuole della frazione per almeno due giorni.

Il meteo in Sicilia, arrivano le nubi ma rimane il caldo

Arrivano le nubi ma il caldo rimane. Anche per la giornata di martedì 17 ottobre sono previste in Sicilia temperature ben al di sopra della media del periodo.

Correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico su litorale tirrenico, sull’Appennino e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con ampi e rapidi rasserenamenti serali fino a cieli sereni o poco nuvolosi; su litorale ionico e litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature ancora calde

Prosegue il caldo in Sicilia. Massime comprese tra i 22 ed i 31 gradi. Previsti 26 gradi ad Agrigento, 24 a Caltanissetta, 30 a Catania, 22 ad Enna, 26 a Messina, 31 a Palermo, 25 a Ragusa, 30 a Siracusa, 30 a Trapani.