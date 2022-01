L'appello

Il Cars, Comitato Amministratori Regione Sicilia, fa appello ai leader di tutti i partiti nazionali per l’elezione di un Capo dello Stato che rappresenti i valori dell’Italia e rappresenti l’Unità nazionale. Così Gianfranco Gentile, portavoce Cars e presidente del Consiglio Comunale di Pettineo (ME) ha inviato una missiva a tutti i rappresentanti politici italiani e anche ai ministri.

La missiva a politici e ministri

Nella sua lettera, Gentile vuole evidenziare come, “in un periodo storico come quello attuale, l’elezione del Presidente della Repubblica assume una valenza particolare perché, tale ruolo, oltre a svolgere una funzione di sorveglianza e coordinamento, secondo le norme stabilite dalla Costituzione italiana, di cui è garante; è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale”. Come sottolinea il portavoce Cars, il Capo dello Stato “ha il compito di garantire il buon funzionamento degli altri organi costituzionali, verificando che essi rispettino i principi fissati dalla Costituzione. I poteri di garanzia si manifestano in modo particolare nei confronti del parlamento, del governo, della magistratura e del corpo elettorale”.

L’appello di Gentile

“Ci auguriamo vivamente che tutti i 1009 grandi elettori che da lunedì 24 Gennaio a Roma eleggeranno il prossimo presidente della Repubblica, possano trovare una scelta condivisa che sia al di sopra degli schieramenti politici e che guardi nell’esclusivo interesse del popolo italiano. L’Italia ha assoluto bisogno di un Capo dello Stato che sia quanto più rappresentativo e che possa continuare l’abile opera dei suoi predecessori che hanno intessuto rapporti diplomatici di collaborazione e relazioni internazionali che oggi ci permettono di avere un ruolo chiave con i Paesi della Nato e degli Stati dell’UE, due entità di cui l’Italia è membro fondatore”.

Lavorare per le aspettative degli italiani

Quello che chiedono gli Amministratori Regione Sicilia è di mettere da parte qualsiasi velleità da parte degli schieramenti politici e quindi cercare, quanto più possibile, una figura condivisa. “Affrontiamo una moltitudine di problematiche che investono le nostre realtà locali e per tal motivo desideriamo inviare questo messaggio alla vostra cortese attenzione, affinchè tutti i rami del Parlamento, senza alcuna distinzione tra forze di maggioranza e di opposizione, insieme alle figure apicali dello Stato italiano possano lavorare al fine di portare avanti le aspettative di tutte le famiglie italiane, creando occasioni di sviluppo, crescita e affrontando questa emergenza pandemica che ormai da diverso tempo sta investendo tutti i nostri territori e che ci auguriamo possiamo metterci alle spalle al più presto.