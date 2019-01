Al vaglio le immagini della videosorveglianza

La polizia ha aperto le indagini su un possibile atto intimidatorio nei confronti di una tabaccheria di Camaro San Paolo, frazione di Messina. Poco dopo la mezzanotte del primo gennaio, qualcuno ha esploso quattro colpi di pistola contro la saracinesca dell’esercizio commerciale.

Come scrive tempostretto.it, al momento non si conoscono gli autori né le motivazioni del gesto. Gli inquirenti stanno vagliando le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza per raccogliere elementi utili alle indagini.

