Il candidato di De Luca

È stata presentata ieri pomeriggio alla Sala Palumbo del Palazzo della Cultura di Messina, la lista “Orgoglio messinese” a sostegno del candidato sindaco Federico Basile. Si tratta della quinta lista, quarta in ordine di presentazione. Federico Basile è il candidato sindaco scelto da Cateno De Luca per le prossime elezioni amministrative.

Sostegno del Partito Repubblicano Italiano

La lista conta anche sul sostegno del Partito Repubblicano Italiano. Sostegno ribadito dal segretario regionale del P.R.I. Pietro Currò che nel suo intervento ha fatto riferimento alla sua precedente esperienza di assessore al risanamento riconoscendo all’amministrazione De Luca il merito di aver dato un impulso decisivo per la risoluzione di questa vera e propria piaga sociale.

I propositi di Basile

Facendo riferimento a quanto già espresso da Pietro Currò, il candidato sindaco Federico Basile ha colto l’occasione per anticipare una delle priorità del suo programma che riguarda proprio le aeree di risanamento. “Nelle ampie zone liberate dalle baracche, ha affermato il candidato sindaco Federico Basile, sorgeranno, come previsto dai nostri progetti, luoghi di aggregazione e socializzazione ed in particolare impianti sportivi di base.” “Orgoglio messinese, ha affermato Basile, è molto più di un semplice slogan. Rappresenta lo spirito che spinge ognuno di voi ad impegnarsi per la crescita della città.”

Chi è Federico Basile

Ha 44 anni, il suo curriculum vitae dice che si è laureato nel 2001 in Economia e Commercio con una tesi di Laurea in Organizzazione Aziendale dal titolo: “Ruolo dell’innovazione nei sistemi informativi”. È dottore commercialista, revisore dei conti, ha frequentato un master in Finanza Agevolata e un master Tributario di I livello. Ha ricoperto incarichi all’interno del CAF CISAL e nella Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti (F.E.N.A.I.L.P.) di Roma. Tra il 2006 e il 2010 è stato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di diverse scuole di Messina. Tra il 2009 e il 2013 è stato liquidatore per diverse società.

Nel collegio dei revisori di Messina

Il suo approdo al Comune di Messina risale al 2013. Da allora e fino al 2018 è stato Componente del Collegio dei Revisori (dal marzo 2017 con la qualifica di Presidente). È stato Esperto di Marketing ed Economia del Territorio per il Comune di Montalbano Elicona dal 2016 al 2017, e esperto per le materie Economico-Finanziarie del Comune di Itala (in entrambi i casi a titolo gratuito). È stato Esperto per le materie contabili e monitoraggio Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (procedura di cui all’art. 243 bis del D.lgs 267/00) dal 2019 al 2020. Ha inoltre ricoperto diversi incarichi all’interno dell’Università di Messina. Dal 2020 è Presidente del Nucleo di Valutazione della Città Metropolitana di Messina e dall’agosto 2020 è Direttore Generale del Comune di Messina, incarico precedentemente ricoperto dal Segretario Generale, Rossana Carrubba. Il sindaco Cateno De Luca ha curato insieme a lui la rimodulazione del Piano di Riequilibrio recentemente consegnato alla Corte dei Conti.