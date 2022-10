Scatta il fermo

La Polizia di Stato di Messina ha arrestato in flagranza di reato un 22enne accusato di uno scippo ai danni di una donna. L’arresto dopo un inseguimento per le vie della città.

Scattato in pieno centro cittadino l’arresto delle Volanti

Durante l’ordinaria attività di controllo del territorio, una pattuglia ha individuato un giovane con una borsa in mano mentre percorreva a gran velocità una via del centro cittadino. L’uomo veniva avvistato mentre superava il semaforo pedonale rosso, creando pericolo per la propria incolumità e per quella degli altri utenti della strada che si trovavano costretti a effettuare manovre d’emergenza per evitare d’investirlo.

E’ scattato l’inseguimento

I Poliziotti, intuendo che l’uomo avesse appena commesso un reato, lo hanno seguito mentre lo stesso accelerava la sua corsa cambiando più volte strada. Giunto in via Vittorio Emanuele, ha estratto dalla borsa il portafoglio e si è liberato della borsa al fine di rendersi ancora più agile nella corsa. La volante, proseguendo nell’inseguimento, ha dunque chiesto supporto tramite sala operativa alle altre pattuglie, che hanno circondato in pochi minuti la zona e hanno sbarrato ogni via d’uscita dall’isolato.

Riconosciuto dalla vittima

I Poliziotti intervenuti, che non lo hanno mai perso di vista, prontamente lo hanno raggiunto per fermarlo. Mentre l’uomo negava ogni responsabilità, sopraggiungeva la donna vittima dello scippo che lo riconosceva subito quale responsabile del reato, riferendo che poco prima quel giovane, oramai bloccato dai Poliziotti, le aveva strappato via con forza la borsa dandosi, dopo un duro strattonamento, a precipitosa fuga. In seguito all’arresto, il giovane è stato processato per direttissima, ed è stato convalidato l’arresto. Per la donna vittima del borseggio è stato necessario l’intervento del 118.

Scippi e rapine allarme nelle grandi città

La recrudescenza dei reati predatori anche violenti è un problema di tutte le grandi città siciliane. A Palermo quando cala la sera emerge anche la faccia Palermo violenta, dove una rapina può anche trasformarmi in una tragedia. L’ennesimo episodio emerge in queste ore dalle pagine del Giornale di Sicilia dove viene riportato il racconto di una donna che ha rischiato anche di poter morire per essersi opposta ad un malvivente che le voleva portare via la borsa. Spesso, in quei momenti, non si pensa alle conseguenze ma semplicemente ci si lascia andare all’istinto. E l’istinto di voler difendere i propri beni e di contrapporsi alla violenza può avere risvolti drammatici talvolta.

A Catania, invece, proprio oggi è stato tratto in arresto il presunto autore di una rapina in casa trasformatasi in omicidio a seguito del pestaggio del 83enne padrone di casa